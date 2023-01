El pacificismo enraíza en El Parche

Mahatma Gandhi, líder pacifista hindú y defensor de la no violencia, falleció hace ayer hace 75 años, en 1948. Dieciséis años más tarde, UNICEF fijó esta fecha en el calendario para homenajearle y también para conmemorar el día escolar de la no violencia y la paz. Avilés quiso sumarse a esta iniciativa internacional y ayer tiñó El Parche de blanco, de palomas de la paz de cartón y dibujos de colores clamando por la no violencia. Escolares de varios centros educativos de la ciudad participaron en la iniciativa como el Virgen de Las Mareas. Yeiko Jiménez explicó que "la paz es importante porque no hay que tratar mal a las chicas, no hay que pegar ni reñir y que las guerras son malas".

Lo tenía claro, como su compañera Leonor Jiménez. También alumnado del San Cristóbal como Pablo Ruiz y Nerea Mureta. Ambos clamaron: "Hay que celebrar el amor". Dijeron todo eso antes de iniciar el acto con motivo del día escolar por la paz en la plaza del Ayuntamiento, donde lucían dibujos en los que el alumnado avilesino exponía su visión de esta jornada reivindicativa. Por ejemplo, Mariangel Arroyane, del colegio Marcos del Torniello, pedía con sus trazos "Paz mundial por favor" y un mundo sin guerras. Con corazones, palomas y la palabra "paz" en diferentes idiomas, el alumnado avilesino expresó su cara más solidaria y pacífica. Otros también lo expusieron con palabras como Julia Rodríguez y Laia Zapico, del colegio Marcelo Gago, que pedían "llevarse bien entre todos para construir un mundo mejor". Martina García, del Palacio Valdés, también habló del respeto mutuo para que la sociedad avance. La concejala de Educación, Nuria Delmiro, indicó que la celebración del día de la Paz se ha coordinado entre el Ayuntamiento y 21 centros educativos de la ciudad, entre los que ha colaborado también la Escuela Oficial de Idiomas, además de centros de Primaria y Secundaria. Con la canción de "Juanes" "Paz, paz, paz" de fondo, más de un profesor y no pocos alumnos menearon el esqueleto, algunos hasta con una coreografía improvisada, todo después de que una representante de las asociaciones de familias de los centros avilesinos leyera un comunicado conjunto en el que expresó que "la paz es mucho más que la ausencia de guerras" y que la defensa de la no violencia partió ayer "desde las aulas de los colegios a los países lejanos". La comunidad educativa expresó así su rechazo frontal a las actitudes bélicas y belicistas y demostró que la palabra y sus reivindicaciones en forma de dibujos unen más que las guerras pasadas y actuales en todo el mundo. El área de Educación municipal quiso agradecer la colaboración de los centros educativos por su participación en el concurso de dibujos con diplomas a los centros participantes. La clausura del acto corrió a cargo de Manuel Campa, portavoz del gobierno local, que defendió la "no violencia" como base para que las personas vivan en paz y agradeció la colaboración de las familias que se sumaron al acto, que contó principalmente con alumnado y profesorado. Mientras todo eso ocurría en El Parche, los centros educativos de Avilés celebraban su particular Día de la Paz. Algunos con exposiciones de sus obras de arte alusivas al tema en cuestión, otros en forma de cross escolar y los hubo que también aprovecharon la jornada para salir al patio, leer un comunicado con sus palomas de la paz en la mano y disfrutar de una soleada mañana de invierno mostrando públicamente su defensa de unos valores de unidad. También hubo tiempo para decorar y crear símbolos de la paz y "vivir la alegría", como reflexionó Marina Fernández, del colegio Palacio Valdés. "Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia" y "No hay camino para la paz, la paz es el camino" fueron dos de los aforismos más populares de Mahatma Gandhi que de manera indirecta se pusieron ayer en práctica en Avilés, donde toda la comunidad educativa celebró el día escolar de la no violencia y la paz y lo hizo en armonía y con las ideas claras.