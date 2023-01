"Utilizar una marca ajena a IU conlleva mucho rechazo dentro de la organización"

José Fernando Díaz Rañón (Ribadeo, 1957), histórico dirigente de Izquierda Unida (IU) y exconcejal en Avilés, vuelve al ruedo político. Jubilado de Daorje y totalmente recuperado de un accidente bicicleta que hizo temer por su vida en 2019, aspira ahora a dar el salto a la Junta General del Principado como diputado.

–Número 3 de la candidatura autonómica de IU, vuelve al ruedo.

–Me ha pillado de sorpresa. En mi mente no estaba en ningún caso volver a la política. Las conversaciones de la última semana fueron las que nos llevaron a asumir una situación que puede favorecer que IU de Asturias vuelva a tener un peso importante en la institución parlamentaria del Principado. Creo que esta candidatura está pensada para aportar serenidad a la actividad política, que creo que es más necesaria que nunca. Afronto esta etapa con alegría y ganas de aportar.

–A muchos les ha cogido por sorpresa. ¿Cómo se ha cocinado?

–En medio del debate de dejar las rencillas y discusiones que no aportan nada al desarrollo político ni de los hombres ni mujeres de Asturias y de trabajar en un frente común para que la región recupere protagonismo. Se ha buscado un consenso y una candidatura unitaria que parece que no tiene contestación. Es clave para el desarrollo político de nuestra comunidad. Es un elemento y un patrimonio que no podemos desperdiciar, y es algo en lo que estamos todos y todas en IU de Asturias.

–La candidatura local de IU está integrada únicamente por afines al coordinador, Juanjo Fernández.

–Para poder hacer otro tipo de política hay que cambiar las formas y el fondo. En Avilés la actual dirección de IU, y que fue el elemento de confrontación desde el minuto uno, es la situación de los pactos locales. Relegar a un segundo plano la organización de IU conlleva que queda mucha gente fuera, eso es lo que ha pasado en Avilés. Utilizar otra denominación ajena a IU conlleva mucho rechazo de gente de esta organización.

–¿Se mantiene entonces contrario a Cambia Avilés?

–Sí, yo sigo defendiendo las siglas de Izquierda Unida.

–Hubo invitación de la dirección local para formar esa lista de unidad...

–Sí, pero las personas que han estado hasta ahora en una posición clara del mantenimiento de las siglas de IU a la hora de presentarse a las elecciones no van a renunciar a ello sin más. La prueba está en que en Asturias se plantea esta misma situación, pero el elemento de unión es mantener IU como tal y aportar lo máximo posible en su desarrollo. En Avilés lo que se sigue manteniendo es presentarse como Cambia Avilés y no estamos por esa labor. Creo que no favorece nada al desarrollo de IU.

–¿Quién cree que debe ser cabeza de lista de Cambia Avilés?

–Izquierda Unida, por estructura y por peso en la ciudad. Pero parece que los tiros no van por ahí.

–¿Ha vuelto a coger la bicicleta?

–Sí, sí, el año pasado mucho. Este voy un poco más flojo por una serie de circunstancias, pero voy a volver a ella.

–¿Pero tira más la política o la bici?

–No, no, la bici, la bici (Ríe).