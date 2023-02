«El Socorro es ideal para volver a casa, es una cita obligada»

La asociación cultural «Luanco recuperación de tradiciones» decidió hace un par de semanas que Miguel García Fernández, seleccionador nacional de piragüismo, recibiría en 2023 su galardón anual, «Fato del año», que cada edición entrega durante las fiestas del Socorro a una personalidad de la capital de Gozón. García Fernández será distinguido el próximo sábado día 4 en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, en un acto que también contará con la actuación de las cinco corales participantes en el certamen de canción marinera. El homenajeado atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Es el «Fato del año» de 2023. ¿Qué le parece?

–Es algo relevante que se acuerden de uno en casa, en su pueblo., que suele ser lo más complicado. Es muy importante para mí.

–Dada su apretada agenda de entrenamientos, ¿dónde se encontraba? ¿Cómo lo vivió cuando se lo comunicaron desde «Luanco recuperación de tradiciones»?

–Estaba entrenando en Sevilla y me encantó. Ya les comenté que esos días iba a estar por Luanco y que además estaría en casa porque cumplo 50 años el próximo 6 de febrero.

–Y además nació el día del Socorrín. ¿Qué significa el Socorro para usted?

–Son unas fechas muy importantes. Ya desde que tenía quince o dieciséis años y me desplacé a Sevilla para entrenar con el equipo nacional (de piragüismo) eran unas fechas muy importantes, mucho más si estás fuera de casa porque echas de menos a la familia y a los amigos. Si estás fuera de casa, demuestras más apego. Estas fiestas encajan con mi forma de ser, siempre me gustaron mucho, estar en con mi pandilla de amigos..., que sigue siendo la de siempre. El Socorro es un buen momento para volver a casa.

–¿Qué es lo que más le atrae del Socorro? ¿Le gusta cantar habaneras?

–No soy de cantar, pero sí me gustan. Las habaneras me traen recuerdos marineros. Mi abuelo por parte de madre sí fue marinero y esas canciones, que siendo joven en principio no te deberían atraer, si eres de Luanco te llaman la atención desde siempre. Para mí el Socorro es una cita obligada.

–Para un luanquín son las fiestas del pueblo, más que las del Carmen...

–Sí, eso es. En el Carmen hay mejor clima y viene más gente pero el Socorro es la fiesta por excelencia de Luanco, tanto para creyentes como para no creyentes.

–En el plano profesional, ¿cómo le va este año?

–Estamos con el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París. Además estamos preparándonos para el campeonato del Mundo que será en mayo en Hungría y también para los Juegos Europeos, que se disputarán en Cracovia (Polonia) como adelanto a París.

–¿Y cómo está el equipo? ¿Prevé nuevas medallas?

–Estamos con un ánimo tremendo de cara a los Juegos. Todo el mundo está expectante con el piragüismo para conseguir de nuevo medallas. Estamos trabajando para ello, sabemos que es una tarea complicada, pero siendo honestos, aspiramos a medallas, claro que sí.