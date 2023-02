Raquel Martínez Suárez vende bollinas por San Blas. Lo hace en el mismo comercio de Riberas en el que vio hacerlo toda la vida a sus padres ya jubilados y de los que heredó el negocio, Ángel y Angélica. Es algo que estos hicieron porque antes lo hacía el padre de Ángel, abuelo de Raquel y suegro de Angélica, Julio Martínez, más conocido como "Julio del Naval", por ser este el nombre –Del Naval– de la carnicería, luego tienda y también estanco que abrió en 1955.

La cuestión es que mañana viernes, 3 de febrero, es San Blas, una festividad cuya celebración no se entiende en Riberas sin las típicas bollinas. Y estas no faltarán, como no han hecho durante más de medio siglo, en el comercio Del Naval y tampoco en ninguna casa y establecimiento hostelero del pueblo.

"Por San Blas, bollinas comerás". Es el popular dicho en la zona. Así las cosas Raquel Martínez está hoy mismo con las manos en la masa para despachar durante todo el fin de semana las ricas y dulces bollinas. "Aunque no haya fiesta con actos en el pueblo, yo no quiero perder la tradición y las tendré como siempre", explica la joven tendera.

Además de la dulce tradición, lo que no faltará en Riberas es la misa de San Blas, prevista para las 12.30 horas en la iglesia de Santa María, mañana, viernes.

Desde toda Asturias acuden al pueblo sotobarquense a buscar los dulces, tan ricos como sencillos de hacer. Aunque llevan su tiempo y requieren paciencia.

Es la bollina un dulce –y calórico– bocado a base de harina, aceite, sal y agua para la masa, que se debe freír una vez rellena de una mezcla de anís y nueces. Luego, se espolvorean de azúcar, a gusto del consumidor. "Una vez al año no hacen daño", anima Raquel Martínez. Para hacerlas, ella cuenta con algo de ayuda, su padre Ángel, famoso por su buena mano con la masa, y también con su madre. En Riberas hay pocas casas en la que estos días no huela a masa frita, a nuez y a anís. Es también tradición, con la masa sobrante cuando no queda relleno, hacer "suelas" fritas. Sin más.

Lo dicho: por San Blas, bollinas o suelas comerás. En Riberas las tienen en bandeja.