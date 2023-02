El Principado editará una guía sobre salud mental para los colegios

El Principado editará una guía para centros educativos que ofrecerá herramientas para la detección y el tratamiento de los problemas de salud mental. La directora de Salud Pública del Principado, Lidia Clara Rodríguez, avanzó ayer la iniciativa en el transcurso de las jornadas de Salud Mental y Bienestar "Re-conectad@s", que comenzaron ayer en el centro cultural Valey de Piedras Blancas y continuarán el próximo viernes.

Las jornadas están organizadas por los ayuntamientos de Castrillón y Cudillero, con la colaboración de los planes sobre drogas de ambos municipios, el plan autonómico y el de la Mancomunidad de las Cinco Villas, además de la Federación de Personas Sordas de Asturias.

La inauguración contó con la presencia, además de Rodríguez, de la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, y del gerente del área sanitaria III, Ricardo de Dios. Este último subrayó el incremento de problemas de salud mental a raíz de la pandemia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en un 25 por ciento, y añadió que este tipo de problemas pueden manifestarse a lo largo de toda la vida.

El radiólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), profesor de la Universidad de Oviedo y coach David Calvo recomendó no perder energía "en los problemas que no son importante ni en los originados por situaciones que no se quiere o no se pueden cambiar".

El acto concluyó con la participación del jefe de Salud Mental del área III, Juan José Martínez Jambrina.