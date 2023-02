Tortilla y reivindicación en Jardín de Cantos

Una fiesta, con pincheo y aplausos incluidos. Así celebraron ayer los vecinos de Jardín de Cantos la inauguración de su nuevo e inédito centro social, una reivindicación histórica que permitirá por fin a los habitantes del barrio avilesino disfrutar de un espacio propio e independiente para desarrollar actividades y reuniones, según explicó el presidente del colectivo vecinal, Sergio Sanzo.

La celebración incluía el anuncio de la sustitución de la actual cubierta del polideportivo por una nueva, además de otras mejoras. Esto no significa que los residentes del barrio pierdan su esencia reivindicativa: «Hay que agilizar la municipalización de los terrenos de la Sareb para abordar la urbanización integral y la modernización de todo el entorno», remarcó Sanzo.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participó en la inauguración de la sede social de Jardín de Cantos, que sustituye a la que hace un año se instaló en El Nodo. El local estrenado ayer se ubica en la calle La Xana, en una parcela de 672 metros cuadrados y con una superficie construida de 132 metros en una sola planta. Cuenta con una sala de usos múltiples, un despacho, aseos y otro cuarto para almacén y limpieza. Además, el acceso en uno de sus extremos es porticado, facilitando un espacio más de encuentro al aire libre.

La Regidora explicó también que el Ayuntamiento invertirá 233.000 euros en la sustitución de la cubierta del polideportivo, para lo que en próximas semanas se empezará a redactar el proyecto, con la idea de sacarlo a licitación durante el verano. También se reparará esta misma semana la caldera del equipamiento, que lleva días estropeada porque no se encontraba la pieza para repararla. Así que, mientras por el techo entra el agua, las duchas no se pueden usar porque no hay agua caliente.

Mariví Monteserín aprovechó para explicar las «importantes actuaciones» desarrolladas en el Camino Viejo de Pravia y las realizadas en Jardín de Cantos y El Nodo, con más de un millón de euros invertidos.

El presidente de la asociación vecinal, Sergio Sanzo, agradeció las actuaciones desarrolladas, pero reclamó que «no se paren las mejoras, que no se queden en cuatro brochazos electorales». Y también aprovechó para reivindicar que «se agilice el convenio suscrito con la Sareb (el conocido como «banco malo») para la municipalización de las fincas. Pedimos agilidad, y que una vez culmine ese trámite, se aborde una reurbanización y modernización integral».