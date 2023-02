"US Rails" es una banda de Filadelfia; toca rock clásico con marcadas raíces estadounidenses y sus armonías vocales pueden recordar a la mítica banda de "Crosby, Still and Nash". El grupo vuelve a Avilés ocho años después para participar en el ciclo Factoría Sound. Su concierto será mañana jueves a partir de las 21.00 horas en la sala de conciertos de la Factoría Cultural, con entrada desde la calle Hermanos Soria. Los norteamericanos regresan con un nuevo álbum, "Live For Another Day", y han elegido la tercera ciudad asturiana para iniciar su gira por España.

Ya se pueden adquirir las entradas en los puntos de venta habituales: la taquilla de la Casa de Cultura y en la web (https://uniticket.janto.es/palaciovaldes/public/janto/main) a un precio de 10 euros, que subirá a 12 el día del concierto. El grupo está formada por Ben Arnold, al piano, teclados, guitarra acústica y voz; Scott Bricklin, con la guitarra eléctrica y acústica, bajo, teclados y voz; Tom Gillam, a la guitarra eléctrica y acústica, la steel guitar, y voz, y Matt Muir, desde la batería y percusión y también voz. Los próximos conciertos del ciclo Factoría Sound serán el 22 de febrero con "DeWolff", el 24 de marzo con "Mojothunder" y cinco días después "John R. Miller & JP Harris".