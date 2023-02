Puntadas avilesinas de "Goya"

El figurinista avilesino Alberto Valcárcel ha volcado su talento al mundo de la moda para el cine. Está nominado al premio "Goya" al mejor diseño de vestuario por la película "Los renglones torcidos de Dios", una adaptación de la novela del mismo nombre de Torcuato Luca de Tena, dirigida por Oriol Paulo. "Es la cuarta vez que estoy nominado a un ‘Goya’. Hace unos días recibí el Premio ‘Gaudí’, por este mismo trabajo, un premio al que ya estuve nominado otras dos veces", afirma Valcárcel.

Las nominaciones anteriores al "Goya" de Valcárcel fueron por las películas "Tarde para la ira", "Paradise Hills" y "El amor en su lugar". La producción para la que diseñó el vestuario de "Los renglones torcidos de Dios" opta a otros cinco "Goya" este sábado: Bárbara Lennie como mejor actriz, guión adaptado, música original, dirección de arte y maquillaje y peluquería.

Alberto Valcárcel, avilesino de 52 años, criado en Piedras Blancas, comenzó sus estudios en el colegio público de la localidad castrillonense y el bachiller lo hizo en el colegio San Fernando. Después estudió Magisterio en la Universidad de Oviedo por la rama de Educación Especial. "Siempre me gustó la docencia, especialmente si es adaptada al alumno, sea cual sea su circunstancia", asegura. Actualmente reside en Madrid,

"Me dedico al vestuario profesionalmente desde hace 23 años y he trabajado en todas las categorías de este departamento, desde la más baja. No hay ningún referente en mi familia de trabajo artístico ni relación con el mundo audiovisual y cuando empecé pensaron que estaba loco", continúa.

A este diseñador de vestuario para cine, televisión, teatr y ópera no le gusta hablar de premios. "He trabajado con prestigiosos directores, como Rodrigo Cortés, Oriol Paulo, Ruiz Caldera, Daniel Arévalo, Raúl Arévalo, los hermanos Pastor, Sorogoyen, Jota Linares , Luis Berdejo y Carlota Pereda. Ese es el mejor premio que uno puede tener en esta carrera; tener la suerte de estar trabajando regularmente y con gente de primera fila que te ofrece proyectos que te gustaría ver como espectador y que te colocan en perspectivas muy distintas sobre lo que tu trabajo puede aportar a una película", asevera. Lo que tiene claro es que está enamorado de su trabajo. "Vivo una vida que fascina todos los días. Mi trabajo está dónde se rueda. A veces en otros países, otras veces en España e incluso he rodado en Asturias. Imagínate la emoción cuando te llega un guión nuevo porque un director ha visto tu trabajo y quiere que le ayudes a contarlo y luego imagínate en el estreno viendo en pantalla grande rodeado de gente cosas que tú has imaginado. ¡Ese es mi trabajo!", reflexiona.

La distancia y su trabajo le hace añorar a su familia. "Te puedes llevar las cosas en una maleta pero no a tus seres queridos. Lo más duro de vivir fuera es no estar en el día a día de tu familia", reconoce. Él viaja a la comarca avilesina en Navidad, "y a veces en verano" si el trabajo lo permite.

Este avilesino que ha participado en grandes producciones fue el encargado también de realizar el diseño del uniforme de los "Gastrónomos del Yumay". De eso hace ya casi una década. Trabajó asimismo en la ópera "Fausto" que acogió hace unos años el teatro Campoamor de Oviedo y participó en la serie "Cuéntame".

Este sábado, en la 37.ª edición de los "Goya", desde Sevilla, Valcárcel peleará por el premio en la terna de candidatos que también incluye a Paola Torres, Nerea Torrijos, Suevia Sampelayo, Cristina Rodríguez y Fernando García. La suerte está echada.