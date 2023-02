"Pope", de Bacon, y "Transbase", de Genovés se suman al patrimonio cultural de Asturias

"Estoy harto de chapuzas, el montaje del Niemeyer de ‘Transbase’ es perfecto". Estas son palabras del artista valenciano Juan Genovés, el creador de "El Abrazo", que pronunció cuando participó en junio de 2019 en la inauguración de la muestra "La unidad divida por cero", una exposición-recopilación de su obra y la de sus tres hijos: Silvia, Pablo y Ana Genovés. La guinda de aquella fiesta cultural fue la instalación en la plaza del Niemeyer de "Transbase", una escultura en acero en chapa de acero con corte por plasma de alta definición y soldadura, y capa final de protección superficial mediante granallado y pintura en horno con capa final de barniz anti-grafitti. Desde ayer está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural Asturiano (IPCA), la figura jurídica de reconocimiento y protección que recoge la Ley de Patrimonio de 2001.

La Consejería de Cultura, a instancias del consejo de Patrimonio, también ha incluido en el IPCA el dibujo "Pope", de Francis Bacon, una donación que hizo la Francis Bacon Foudation of the Drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino al Centro Niemeyer en abril de 2018. Esta obra estuvo expuesta en la muestra "Francis Bacon. La cuestión del dibujo" que se vio en Avilés, en la cúpula del Niemeyer, entre noviembre de 2017 y abril del año siguiente.

Las dos piezas artísticas ingresaron en la colección artística del Centro Niemeyer y se ganaron su papel protagonista. La última valoración pública de la inversión en arte de la fundación del complejo cultural de la ría alcanza los 800.000 euros, de ellos 300.000 vienen del dibujo y 250.000 de la escultura de Genovés, la segunda de las suyas en la calle (la versión en tres dimensiones de "El abrazo" está en la plaza de Antón Martín, en Madrid).

La erección de "Transbase", a un paso de la puerta principal del auditorio del complejo cultural, fue posible gracias a la colaboración preferente de LA NUEVA ESPAÑA, el Grupo Daniel Alonso y la empresa Ariexca. "Yo, el pintor de las sombras, hasta hoy no había visto las sombras que proyecta la escultura, me había olvidado", comentó el artista aquel día de junio de 2019 cuando vio por primera vez su obra contante y sonante. "Nunca había visto mis cuadros con sombra", señaló.

En abril de 2018, Carlos Cuadros, el director del Niemeyer aseguró en la recepción de "Pope": "Es emocionante para nosotros contar con una pieza de un valor tan importante y que va a formar parte del patrimonio asturiano".