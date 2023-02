Miedo al cambio y otras incomodidades

Ante un cambio vital es frecuente sentir una especie de vértigo o incomodidad. Uno de los principales motivos por los que tenemos miedo al cambio es el pánico que sentimos a equivocarnos. Tengamos en cuenta que, dentro de nuestra zona de confort, controlamos y dominamos nuestra situación y, por tanto, es complicado que nos equivoquemos. Por el contrario, si salimos de ahí y exploramos otras situaciones es mucho más fácil que nos equivoquemos y que podamos sentir mayor vulnerabilidad.

Trabajar un pensamiento positivo, con actitud pausada, trazando un plan de acción y cultivando la valentía son solo algunos del consejos para salir del escenario de miedo al cambio. Para las personas, para las instituciones, para los equipos de trabajo. Todos tenemos miedo a los cambios, lo importante es que lo veamos como una forma de tener una oportunidad nueva, un reto o una nueva ilusión. Si uno trata de verlo desde esta perspectiva, va a poder llegar a la satisfacción y bienestar esperados.

Sucede que estos días Avilés se ha convertido en escaparate regional de la innovación, la I+D y los desarrollos más punteros de la industria. No es nuevo que la comarca afronta el futuro como el principal pulmón industrial de Asturias, igual que es conocido su potencial en la proyección de las investigaciones que se desarrollan desde los departamentos de tecnología de su tejido industrial. Lo novedoso es, precisamente, encajar todas las piezas del puzzle sobre el que se sostiene el porvenir de un municipio que ha dejado de contar con un millar de vecinos solo en el último año.

Una apuesta decidida por un territorio no debe olvidar nunca a las personas. Lo defendieron esta misma semana en la primera cumbre de centros tecnológicos los responsables de las grandes empresas y centros de investigación del polo innovador avilesino. Se crece con equipos, y también con infraestructuras, pero el talento es irrenunciable y ese siempre es humano.

Para sentar las bases de un crecimiento futuro se debe agilizar la inversión pública y encauzar la colaboración público-privada. Lo piden también las empresas: que los apoyos sean sostenidos en el tiempo. No obstante, la gran paradoja del emprendimiento y la innovación es que no existe ninguna receta o fórmula, ya que cada innovación es nueva y única. Solo es posible cambiar a través del cambio.

Decía el empresario estadounidense Gary Hamel que "las empresas fracasan en crear su futuro no porque no consigan predecirlo, sino porque no consiguen inventarlo. Es la curiosidad y la creatividad lo que les falta". Avilés ha comenzado a cocinar ya ese menú de curiosidad y creatividad. Falta poner los fogones a la temperatura adecuada para lograr el punto adecuado de cocción. Y que nada se pierda ni se derrame.