Los Reyes del 98, "genios" del Antroxu

Conmemoran la llegada del antroxu a cien días vista, organizan la Gran Pitanza, publican "La Parrochina", organizan el Entierro de la Sardina y con algún que otro miembro del equipo ya con más de 80 sobre la espalda, surcan la calle Galiana con la ilusión de los más guajes en ese Descenso que es Fiesta de Interés Turístico. "Nosotros somos como los grandes genios, como Picasso y esta gente, que después de vieyos pintan como niños. Pues nosotros, después de vieyos, hacemos artilugios de niños, como en los orígenes", subrayó Chus Rodríguez antes de imponer "a todos los hermanos cofrades la insignia del reinado" ante La Monstrua de Sabugo.

Y es que en este 2023 se cumplen 25 años de su reinado como Reyes del Goxu y la Faba. En 1997 el entonces monarca Toño Caamaño los nombró herederos y Príncipes del Antroxu. Su reinado fue en 1998, cuando se instauraron varios pasajes del carnaval, como "la Olimpiara o los oscarinos".

En el sábado previo al estallido de la folixa carnavela, los del Entierro de la Sardina se homenajearon a ellos mismos. "Teníamos pensadas muchas cosinas pero, como siempre, se cae el castillo abajo. Valdecarzana no estaba disponible para hacer una exposición... El eslogan de ese año es ‘Sí sigue siendo sí’, no hay ningún problema con eso, pero somos críticos con la temática de los noventa. El carnaval está pasando a ser una pieza museística y la gente joven no se da cuenta de que hay un antes un después . Los 90 a nosotros no nos dicen absolutamente nada. Eso no da juego, si fue el otro día ", expuso Rodríguez.

La veterana cofradía del Antroxu ultima "El Ferrete" en uno de los astilleros del Descenso: "Este año estamos trabajando muy relajao. Lo que nos encanta es que aquella semilla de armonía que sembramos en su día y que estuvo a punto de perderse se ha superado. Trabajar en nuestra nave es una maravilla". Los del Entierro de la Sardina quieren aprovechar este Antroxu par "reivindicar el barrio de Sabugo, para que vuelva a sus orígenes", y lanzan un aviso a navegantes: "Quien no se antroxe que emigre más allá de Orión".