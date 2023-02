"A veces en la gestión del tripartito ha sido necesario tragar bilis para que saliera adelante"

Yasmina Triguero Estévez (Piedras Blancas, 1971) anunciaba a principios de esta semana que será la cabeza de lista de IU de Castrillón a las próximas elecciones. Triguero es concejala desde 2007. En su primer mandato fue la responsable del área de la Mujer, cargo que ocupó hasta 2011. Ese año pasó a ser además concejala de Hacienda y Patrimonio. Desde 2014 es la regidora de Castrillón en gobiernos de coalición.

–¿Qué fue lo que la animó?

–La organización considera que continúe yo es una fortaleza y lo he replanteado en casa con la familia: algunos lo toman con resignación y otros me acompañan. En todo caso tengo ilusión, me veo con ganas, con fuerza, me siento más segura, tengo muy claro hacia dónde debemos seguir en Castrillón.

–En lo personal, ¿qué fue lo que más pesó en la decisión?

–Estamos en un momento en que dejamos el Ayuntamiento saneado, hay un montón de proyectos en la casilla de salida y, de alguna manera, quiero intentar todo eso que hemos iniciado: el PGO que empezamos a construir y los proyectos del complejo deportivo, la rehabilitación de edificios, la zona del castillo de Gauzón, la mina de Arnao...

–¿Cuál es su modelo urbanístico para Castrillón?

–Tenemos que construirlo entre toda la ciudadanía, es verdad que mucha gente quiere que su entorno se convierta en suelo edificable; también está el suelo industrial por desarrollar y que creemos que hay que potenciar no solo para impulsar la zona urbana sino también que en la zona rural, sin olvidar la agricultura, la ganadería y el sector servicios. Un municipio de futuro debe tener garantizadas a pequeña escala las necesidades de la población.

–Los ciudadanos se quejan del atasco en la concesión de licencias.

–Hay expedientes como los de gestión y disciplina urbanística que tienen una vida bastante larga, pues ahí engloba también ejecuciones subsidiarias, pero no podemos decir que hay un tapón. En licencias de obra mayor lo normal es una tramitación en seis meses. Todo aquello que suponga más de ese tiempo, estamos con retraso. Ya hemos pedido a cada uno de los servicios de la Oficina Técnica cuál es la situación. Por ejemplo, en licencia de obra mayor tenemos 11 pendientes fuera del plazo. En licencia de obra menor no hay retraso, en absoluto. Y en licencias de actividad tenemos retraso en la inspección. Donde sí hay un retraso puntual y hemos cogido las riendas para corregirlo es en los informes jurídicos.

–Tras la pandemia, ¿Castrillón es un municipio de moda para vivir?

–Castrillón es un municipio demandado en el que tenemos una gran presión. El año pasado tuvimos la obra de Asturiana de Zinc. En planeamiento hemos mejorado muchísimo y el interés nuestro es que Castrillón sea un lugar donde a la gente le gusta vivir y que tenga buena calidad de vida.

–En la parte industrial, ¿cuál será el próximo desarrollo?

–Está bastante agotado, por ejemplo, el aprovechamiento que puede tener la zona más cerca al Puerto. De hecho en el estudio que hicieron para la ampliación poco suelo había ya, pero a mí me parece ilusionante la apuesta de Azsa que cuando ha tenido que realizar una inversión potente a lo largo de la historia lo ha hecho desde aquí.

–A nivel turístico funcionan de manera mancomunada para ciertos proyectos, ¿está de acuerdo con ese modelo ? ¿Apostaría por una organización comarcal a máximos?

–Estamos trabajando de forma más coordinada, con la subvención al plan turístico que estamos desarrollando de forma compartida, pero creo que tiene mayores posibilidades. Habremos conseguido el objetivo cuando tengamos una visión comarcal, que pensemos en uno y no en cuatro municipios. Aunque ya hay un debate más compartido y ponemos en valor lo que cada uno puede aportar.

–¿Ve posible retomar el debate de la fusión de municipios?

–Mi opinión es que lo que tenemos que tender es a compartir servicios, es decir, muchos servicios que realizamos se pueden desarrollar de forma compartida, pero para eso el diagnóstico tiene que también ser compartido. A Avilés, por ejemplo, lo que le interesa de Castrillón es la playa, por eso se habla de un carril bici hasta Salinas y esa necesidad no coincide con la de los vecinos Bayas que buscan una mejor comunicación con Piedras Blancas. Por eso conviene una visión multidireccional, para que la población no se sienta excluida.

–Las relaciones con el Puerto han gozado de un discreto equilibrio, ¿han mejorado ?

–La relación con el Puerto siempre ha sido buena aunque entre todos los consejeros soy la voz más discordante, pero es que realmente tenemos una situación que nos condiciona muchísimo la actividad portuaria. Y ahí tengo que defender que todas las actuaciones que se hagan gocen de garantías ambientales suficientes para que el entorno no se vea afectado. No lo hago con afán de tener una relación negativa, aunque es verdad que unas veces ha sido más dura que otras. De hecho, en Castrillón no tenemos ningún tipo de aportación de la Autoridad Portuaria mientras que sí la tiene el Niemeyer, de 100.000 euros, y el Museo Marítimo, de 20.000. Y es verdad que uno de los primeros orígenes del Puerto es la mina de Arnao y después Azsa, que es la industria que más movimiento tiene en el Puerto de forma muy significativa y, sin embargo, nosotros no tenemos esa aportación.

–¿La pedirán?

–Comparado con Avilés ya llevamos muchos años de diferencia, de más de un millón de euros, o dos. Entiendo que el Puerto tiene que estar en relación con el entorno, pero Castrillón forma parte de él y si arreglas la carretera de Conde Guadalhorce o haces mejoras en el paseo marítimo o una intervención en el faro con dinero del Puerto, nosotros tenemos muchos espacios desde el aparcamiento de San Juan, que es suelo portuario, o la mejora del tránsito Puerto-Salinas, para intervenir.

–Acaban de incorporar al municipio en un proyecto piloto para la recuperación de las dunas.

–Es un punto estratégico porque lo tiene todo: industria, desarrollo urbanístico, afectación del cambio climático, la singularidad de una de las dunas más importante de Europa que entra casi un kilómetro hacia el interior, hay contaminación, efectos del oleaje... El desarrollo del Puerto, de lo que fue originariamente a lo que es ahora ha conllevado, claramente, una intervención muy fuerte en ese sistema, también la construcción de edificios y la intervención humana ha tenido consecuencias. En los últimos años no hemos fijado el objetivo a conseguir y eso ha dado unos bandazos que ha perjudicado muchísimo al sistema dunar.

–¿Cuál es su balance del gobierno tripartito?

–Para la ciudadanía es muy bueno, me siento orgullosa de haber trabajado así. Reconozco que el día después de las elecciones sí que sentí un bajón tremendo, no lo voy a negar, pero después remontamos, fuimos capaces de elaborar ese documento de trabajo que ha sido la hoja de ruta para estos cuatro años. Creo que ha habido respeto entre las tres fuerzas y hemos trabajado sin trasladar a la ciudadanía ninguna fisura, y eso no quiere decir que haya sido fácil o equilibrado.

–¿Qué desequilibrio hubo?

–Cuando digo equilibrado es que el trabajo no se ha hecho en igualdad de condiciones. En el tripartito somos 11 concejales, cada uno tenemos algunas delegaciones y hay alguna parte donde la ausencia ha sido permanente y hay otros concejales que hemos tenido que asumir esa carga de trabajo. Aunque ha sido desigual, se ha sacado adelante a costa de que algunos cargamos con un extra de trabajo.

–¿Se atreve a poner nombre a esas ausencias?

–No, creo que es conocido. No hemos querido hacer de eso un enfrentamiento para que no se trasladara a la ciudadanía y que acabáramos rompiendo o generando mayor tensión. A veces en la gestión del tripartito ha sido necesario tragar bilis para que saliera adelante.

–¿Qué nota le pondría al PSOE?

–Son cinco concejales, ¿no? Pues a ver quién trabaja, no puedo decir más. Ha sido muy pobre el trabajo. El portavoz sí ha asumido con responsabilidad el cargo.

–¿Cómo han sido las relaciones con Podemos?

–Teníamos una relación de las otras legislaturas un poco especial porque entraron como elefante en cacharrería, pero con el tiempo empezaron a entender cómo se trabajaba y esta legislatura ha sido excepcional, no ha habido fisuras.

–¿Se ve gobernando en algún momento con mayoría?

–No, no. Las mayorías absolutas en Castrillón no creo que se den, solamente se dio una a lo largo de la historia y luego siempre han sido gobiernos de coalición. El concejo es muy peculiar: tenemos población con un marcado acento de derechas y la otra mitad del lado contrario. En el contexto internacional las derechas van ganando espacio, eso hay que tenerlo claro. Estamos muy polarizados y vamos a seguir estándolo.

–¿Asumiría otro tripartito?

–No sé, porque tampoco sé si va a haber demasiados partidos No sabemos qué va a pasar en Podemos y Cs tampoco. Igual volvemos a dos partidos de la izquierda y dos de derecha, o aparece uno nuevo.–¿Las relaciones con la derecha, PP, Cs y Vox, han fluido?–Creo que Cs ha hecho una oposición responsable, ha aportado ideas. En el PP sus aportaciones han sido muy escasas, prácticamente han venido a los plenos, su presencia ha sido de muy bajo nivel. Con Vox no hay relación, es un partido que viene a generar muy mal ambiente, a confrontar, a hacer daño y a atacar a personas. No creo que sea ejemplo de buena política.

–¿Está decidida a completar la disolución de los patronatos?

–Ya está todo el expediente montado. Irá al pleno del día 28. El día 15 haremos el consejo rector de los patronatos y luego mesas negociadoras, reuniones con los partidos políticos…Lo que se hará este mes es la aprobación inicial de la disolución, se fija cómo será. Lo que hay es una subrogación en derechos y obligaciones.

–Hay preocupación de los trabajadores porque puedan quedar en un limbo laboral.

–No quedan en un limbo, se lo he explicado. Los trabajadores no van a tener ningún problema en sus condiciones laborales. Todos van a pasar en las mismas condiciones que ahora. Su integración en el Ayuntamiento es con el puesto que tienen. La liquidación del patronato será con fecha de 31 de diciembre. Este año no hacemos ningún cambio y en 2024 se haría ya un presupuesto conjunto.

–¿Habrá, pues, ahorro?

–No es ahorro, es gestión procedimental más ágil, porque ahora tenemos tres presupuestos: el del Ayuntamiento y los de los patronatos y tenemos que hacer un cuarto documento, el consolidado, que establece la unión entre los tres. Todavía no me han sabido decir qué nos puede aportar que sigamos así. La última auditoría de los patronatos dice claramente que hay que tomar una decisión porque hay vasos comunicantes y mucho gasto no imputado al patronato. La casa entera tiene claro que se tienen que disolver los patronatos, lo dicen hasta los sindicatos.

–¿Todos?

–Es algo que está pidiendo a gritos desde hace años el personal funcionario. Otra cosa es que haya resistencias, que me parecen lógicas.

–¿Con qué espina clavada finaliza el mandato?

–La llevaremos a pleno este mes y es que el contrato de la basura lo volverá a recuperar Cogersa. Estuvo externalizado desde 2006 y será el Ayuntamiento más grande que tiene Cogersa en la gestión de la recogida de basura. Va dar un salto cualitativo al servicio.

–¿Su mayor orgullo del mandato que finaliza?

–Me siento muy orgullosa de la unidad de actuación 11-A de Salinas, la retomé en 2014 y bien pensé que no la sacábamos porque había varias sentencias y cuando estábamos a punto hubo que completar un procedimiento complejo. También de la senda de Coto Carcedo, otro de esos proyectos con dificultades en su tramitación, que se logró. Y del Ferrota, que se concluyó la fase 1 y la gente está encantada. Si continuamos, avanzaremos con la segunda fase. También está el polideportivo, las bibliotecas, o el Local Juvenil, que es otro éxito.