Eloy Alonso (PP): "La gestión del tripartito ha sido deslavazada"

"Calurosa acogida" de la presentación de Eloy Alonso como candidato del PP de Castrillón en las próximas elecciones municipales. En un acto arropado por el secretario general, Álvaro Queipo, junto a afiliados y simpatizantes, además de los actuales concejales del grupo municipal, se dio a conocer que Marian Carvajal, afiliada del partido se sumará al equipo de Eloy Alonso y será la responsable de campaña.

El candidato transmitió en su discurso sus "enormes ganas" y los pilares de su propuesta "de humildad y buena gestión para el beneficio de todos los castrillonenses". La valoración de los populares sobre el actual gobierno tripartito castrillonense fue "muy negativa" y aludieron al "mal mantenimiento general del concejo y la limpieza, colocación de carteles en fachadas y marquesinas en ocasiones del propio Ayuntamiento, podas eternizadas, además el gran retraso en las licencias urbanísticas y obras como el acceso peatonal a Coto Carcedo o la reforma se los bajos de las viviendas sociales de Salinas para centro cultural". Es, para Eloy Alonso, una gestión "desganada, deslavazada y sin rumbo".

El candidato recordó que han sido múltiples licitaciones fallidas "con una ejecución mínima que no llega al 40% por ciento de las inversiones de su propio presupuesto de 2022, lo que es un descrédito absoluto y una deslealtad a los vecinos". Y agregó que "la reforma del PGOU se encuentra en el limbo". Y abundó: "Se proyecta el saneamiento de San Juan de Nieva y no puede ejecutarse más que en una mínima parte porque no se ha previsto donde ubicar la depuradora".