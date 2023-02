"Los marinos no se explicaban que hubiera un palangre o una nasa en un museo"

José Ramón García (Luanco, 1944) es el director del Museo Marítimo de Asturias desde 1991, un centro que cumple este año sus primeros 75 años de vida. García atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho, a pocos minutos del inicio de la presentación oficial de las actividades para conmemorar la efeméride y para dar a conocer el nuevo logo del centro, una figura con forma de molusco, un nautilus.

–El Museo Marítimo cumple 75 años, teniendo en cuenta su historia, ¿veía factible alcanzar tres cuartas partes de siglo?

–Decir milagroso es decir demasiado, pero sorprendente, sí. Luanco hoy ye un pueblín pero en 1948 era más pueblín todavía, era un pueblo de pescadores estrictamente, nada original como Tazones, Candás, Cudillero,... Luanco era un museo viviente porque todo dependía de la mar: la mayor parte de la población activa eran pescadores, marinos y las mujeres que trabajaban en las cinco fábricas de conserva, cinco o seis talleres de carpintería de ribera... En el verano de 1948 hicieron una exposición de maquetismo y de malla y objetos diversos de la mar y ahí estaba un buen observador, Eulogio Varela Hervías, un veraneante madrileño, director de la hemeroteca municipal de Madrid e intelectual. Cuando vio aquello se le ocurrió que aquella exposición temporal se convirtiera en permanente. Así nació modestístimamente el llamado Museo del Mar, que contó con el apoyo del alcalde de entonces, Ramón Vega.

–Es curioso que un madrileño fuera el impulsor de este centro...

–No tiene nada de curioso. Hace unos quince años hubo una visita de patrones de Luanco y el comentario común de todos era: "No sabíamos que esto pudiera interesar". No venían explicable que hubiera un palangre, una nasa, o un balde en un museo. Imagínate en 1948, el concepto de museo era de pintura, de piezas valiosas, elitista en una palabra. Para hacer un museo del Mar había que tener visión. No podías pedir a un marinero que piense en un museo con material con el que estaba trabajando. Luanco en 1948 estaba en los años de la fame, la posguerra, de las cartillas de racionamiento y la miseria.

–El Museo no tuvo una vida sencilla, un período con luces y sombras, varias ubicaciones... Cuénteme

–Tuvo altibajos, efectivamente. De aquel entusiasmo inicial, se habilitó una sala y una biblioteca en el instituto y eso duró hasta principios de los años cincuenta. Luego, en 1953 vinieron los americanos, llegaron de Cuba con un Haiga y con muches perres, uno de ellos vino con una mirada altruista y dio un donativo de, creo recordar, unas 250.000 pesetes. Nadie en el pueblo había visto junto tanto dinero. Fue un impulso tremendo, se encargaron maquetes, se amplió una sala y fue la edad de oro de la primera etapa hasta aproximadamente 1955. Llegaron diplomas,... Luanco tenía algo que enseñar, poco, pero en esa época no había nada.

–Y todo antes del desarrollismo de los años 60.

–Se empezó a levantar la cabeza en 1959 con la fuga de trabajadores de Europa, hasta los años sesenta había muy pocos medios. La mar daba muy poco, la gente vestía muy mal, incluso en la vida cotidiana. A bordo estaban descalzos todos. No había llegado el plástico, ni los impermeables, ni chanclos, ni katiuskas... Presionaba más la oferta que la demanda. Recuerdo de crío costeres del chicharrón y palometa con piles en el muelle, reventaben trabajando y el exceso de costera significaba precios a la baja. La subasta de la mar es a la baja, no al alza. Fueron tiempos durísimos para los pescadores, quién iba a pensar en un museo. Ni siquiera se pensó en recoger material de lo que había en abundancia, abareques de red de algodón, baldes, carnades, aparejos antiguos que en los años cincuenta empezaron a tambalearse porque llegó el nylon, esos años fueron una pena que se perdieran. Las bodegas estaban llenas de coses que quedaron inútiles.

–¿Perdimos material por carecer de una visión museográfica?

–Y eso estaba en el papel. Don Eulogio lo puso en su plan museístico. Él hablaba de la historia de la pesca de España y Portugal. Yo recogí esa idea. El museo no es solo luanquín, gozoniego y asturiano, ye un museo de Asturias y ves embarcarciones del País Vasco, de Cantabria, de Galicia porque los marineros de Luanco y Candás vendían en Ondarroa, en Bermeo,... y al revés. No se pueden poner puertas al mar. Ya estaba en el germen, hacer un museo abierto.

–¿Cómo fue el paso del instituto a la actual ubicación?

–Varela envejeció y no tuvo apoyos decididos y quizá cansó. El Museo perdió entusiasmo. Entró en una etapa de letargo y empezó su declive, no había coses nueves y terminó tronando. Y en 1990 fue el descalabro. El Museo estaba en el instituto, hicieron unes obres en el tejado y no sacaron el material, se rompieron mesas, vitrinas, robaron piezas. Fue entonces cuando Ignacio Pando y José Viña sacaron como pudieron los restos y los llevaron a la Casa de Cultura donde les hicieron un tratamiento anticarcoma. Llegó a haber bichos vivos entre libros, estaba todo abandonado.

–Y en 1991 el museo cerró.

–Sí y tampoco hubo artículos en prensa, no hubo o casi nadie que protestara por el cierre del Museo. Había visos de que el museo reales cerrara de por vida. Estaba muerto.

–¿Es entonces cuando coge el timón del centro? ¿Por qué tomó esa decisión?

–Por vergüenza. Soy de Luanco y ves que lo único que tienes de institución original que encima tiene el marchamo era el decano de los museos asturianos. Aparte, en otros pueblos comienzan a hacer exposiciones sobre carpintería de ribera y otras cuestiones y dices, ey, como no espabilemos, esto nos lo comen.

–¿Qué hizo?

–Vi claro que había que recuperar al muerto, que no perdiera las pulsaciones e hicimos lo imposible. Encontramos un filón con los huesos de la ballena, Fernando Heres, vive enfrente de la playa de La Ribera y toda la vida, vio huesos y se dedicó a sacarlos. "¿Donde vas con eso?", le decían. Los metimos en un local mío y los pusimos en el único local en la casa de Cultura y la gente alucinaba, estaban en La Ribera pero pasaban desapercibidos. LA NUEVA ESPAÑA en particular hizo reportajes de Fernando con los huesos y eso lo vendíamos como el Museo Marítimo cerrado provisionalmente. que era una verdad a medies porque estaba cerrado tal cual. Se nos ocurrió una malicia, ahora que pasó, lo reconozco. Para que los poderes se muevan tenemos que movernos nosotros y organizamos un concurso ibérico de modelismo naval. Salió en prensa en el otoño-invierno de 1991 con plazo de entrega en julio de 1992 para promover una exposición por El Carmen.

–¿Qué ocurrió?

–Hablamos con el Ayuntamiento y habilitó la parte baja de les escueles para hacer el Museo Marítimo. Pasaron los meses y en abril llegaron las primeras maquetas con paquetes enormes... Se encargó un proyecto al arquitecto Manolo García, para habilitar el bajo de la escuela y a prisa y corriendo se tiraron tabiques... Días antes de la fecha del Carmen con lo que había, muy poco, con maquetes del concurso, los huesos de ballena y con algún barco repescado del antiguo museo hicimos lo que pudimos. El pueblo estaba encantado, pero era de risa. El enfermo respiraba. A partir de ahí, la recogida de materiales fue obsesiva. Fernando comenzó a asaltar todes les bodegues que quedaben en Luanco. Y empezaron a llegar baldes, palangres, aparejos, anzuelos, redes, faroles, timones, nos ofrecieron alguna embarcación y fue cobrando una mejor y mayor imagen. La prensa hablaba de crecimiento hasta que reventó porque en aquella escuela no había sitio. Se empezaron a publicar libros, un convenio con la Universidad. Y con eso logramos revivir al muerto y evitar que en otros sitios tomasen iniciativas. En los 90, el Museo ya estaba inscrito en la consejería de Cultura, que primero pagó becarios y asistentes técnicos, catalogadora y maquetista, ya había personal profesional y se comenzaron a rendir cuentas anuales y estadísticas de visitantes. Funcionaba, había conferencias, exposiciones, todo modesto hasta 1998 en que el alcalde, Paco Roces, tomó la decisión de derribar el edificio y hacer uno nuevo. Hubo luanquinos que pensaron que el nuevo edificio era desmesurado para el Museo.

–Y ahora más de veinte años después, comenta que el centro se ha quedado pequeño de tanto material que tiene.

–En los almacenes casi no cabe nada.

–¿Qué tienen preparado para celebrar estos 75 años de Museo tras una vida tan complicada?

–Los números redondos no tienen significado pero hay que aprovecharlos. La gente se mueve por esos detalles. Estrenamos traje. Estamos pintando el museo por dentro, vamos a hacer una exposición de la historia del Museo y otra de la historia de la navegación...

–Ibérica.

–No, queremos llamarla de la la navegación de portugueses y españoles. Y nos van a decir, españoles y portugueses por este orden pero no, ellos empezaron primero y hay que reconocerlo. También porque don Eulogio, en el plan museológico inicial incluyó ya a Portugal en 1948, es un homenaje.

–Falta espacio y parece que las cuentan van bien. ¿Cómo está de visitantes?

–De visitantes estamos claramente cortos. El año pasado tuvimos en número redondos 16.000, creo que este museo no tenía que tener menos de 40.000 o 50.000. ¿Por qué no los tiene? Todo el que viene al Museo tiene que venir en autobús o en coche, tiene que desplazarse porque los habitantes de Luanco no llegan a 5.000. Si tuviéramos 300.000 como Gijón vendría muchísima más gente, quizá hace falta más promoción.

–Defiende que el Marítimo es un reclamo para todo el país. Explíquese.

–Por ejemplo, aquí puede venir un estudiante de Zamora si quiere estudiar la historia de la navegación, si va a otras regiones españolas no creo que pueda analizar la historia de la navegación en su totalidad, aprenderá la historia de tal comunidad pero no la universal. Aquí podrá ver que hay egipcios, fenicios, griegos, romanos, vikingos, holandeses, portugueses, todos... y asturianos.

–Dirige un Museo Marítimo desde hace más de treinta años pero usted no es marino ni marinero...

–Soy economista. Lo que pasa que dediqué los cuarenta y pico años que estuve en la Universidad a la historia económica y entonces por ahí no me pillan. Una parte importante de la historia económica y del comercio es la navegación. Y luego, estudiando todo se aprende. Cuando empecé en 1991, no tengo problemas en reconocer que no distinguía entre un bergantín de una fragata, hoy malamente, (sonríe) pero todo se aprende. Después de 33 años si no soy el que más sabe de esto, malo. Malo porque buena parte de los fondos del Museo los traje aquí al hombro, en la mano, sé de donde vienen, cómo se llamen, lo que costaron y para qué se utilizaron. Como diría Ramón y Cajal, pensando mucho en ello, todo sale adelante.