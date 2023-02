Hosteleros del Carbayedo piden finalizar la obra para la Comida en la Calle

Los hosteleros del Carbayedo confían en que las obras de peatonalización que está previsto el Ayuntamiento inicie tras el Antroxu, terminen antes de Semana Santa, para ser más concretos, antes de la Comida en la Calle. Los hosteleros confían en que en la reunión a la que han sido convocados, junto con los vecinos de la zona, mañana, en la Factoría Cultural, se despejen todas las dudas por parte de los técnicos y políticos.

"Las obras estaba previsto que comenzaran a principios de año, ahora dicen que después del Antroxu y que terminarán para Semana Santa. Lo que queremos es que nos garanticen que las obras estarán concluidas para la Comida en la calle", señaló Sandra Camba, del Mesón Astur, ubicado en la calle Plaza Carbayedo, en pleno meollo de las futuras obras.

"No tenemos muy claro cual será el plan de obra, esperamos conocerlo bien en la reunión del miércoles. No queremos que estén unas aceras bien y otras en obras para Semana Santa que es el mejor momento para la hostelería de esa zona. Esperemos que las obras no se alarguen más allá de la fiesta del Bollo y, desde luego, que todo este perfecto para el 6 de abril, Jueves Santo e inicio de las fiestas de Pascua", añadió.

"Quizá sería mejor que las obras comenzasen después de Semana Santa, en caso contrario deberían estar terminadas para esas fechas", manifestó Miguel Villabrille. "De todos modos parece que el parque del Carbayedo no está incluido en el proyecto y, al menos es un gran espacio libre. Las obras hay que hacerlas pero en tiempo y forma", aseveró.

Los técnicos municipales explicarán mañana a los afectados la programación de las obras con el objetivo de que, tanto vecinos como hosteleros, sufran lo menos posible con los trabajos. El objetivo del proyecto es ampliar las zonas peatonales del Carbayedo que pasará a ser Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y con el acceso rodado sólo permitido a residentes, además de las zonas de carga y descarga para los negocios.

Los hosteleros del Carbayedo dicen que están de acuerdo en que se hagan las obras y se mejore la zona pero también dejan claro que la Semana Santa "es la mejor temporada para nuestro sector, las terrazas tienen que estar operativas para esa época y que podamos ponerlas en buenas condiciones para los clientes, que están a gusto y disfruten".

El proyecto se financia con fondos Next Generation de Europa

La totalidad de las obras de peatonalización del Carbayedo tienen un plazo de ejecución de tres meses, aunque el Ayuntamiento las acometerá por tramos. Los trabajos en el primero comenzará después del Antroxu y finalizará antes de Semana Santa, según las previsiones municipales. Se trata de la peatonalización de la calle Plaza Carbayedo hasta la avenida de Portugal.

Después de Pascua se acometerá el resto de proyecto que incluye también la peatonalización de un tramo de la calle Severo Ochoa y el resto de Plaza Carbayedo.

Los trabajos tienen un presupuesto de cerca de 360.000 euros y el Ayuntamiento los financiará con cargo a los fondos europeos de recuperación Next Generation.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias. Para la peatonalización se utilizarán diversos pavimentos para diferenciar las zonas, como hormigón semipulido y aglomerado asfáltico. Se mejorarán y ampliarán las zonas ajardinadas y se instalarán nuevas papeleras y bancos. Asimismo, se mejorará la iluminación pública de todos los espacios.