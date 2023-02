Industria propone salvar la "memoria de Baterías" sin quitar espacios a las empresas

Daniel Ripa, quien fuera portavoz de Podemos en la Junta General del Principado, le preguntó ayer al consejero de Industria, a Enrique Fernández, si el departamento que dirige tiene algún plan para compatibilizar el desarrollo industrial del suelo de las antiguas Baterías de coque de Avilés con la salvaguarda del patrimonio histórico de la comarca. Y Fernández le respondió que sí, aunque no necesariamente esta compatibilización pasaba por mantener los edificios.

El diputado de Podemos –portavoz de su grupo en la comisión de Industria del parlamento asturiano– defiende que se detenga el derribo de la coquería (está a punto de terminar la fase primera de demolición, la del desmontaje de depósitos y cubetos). Por eso, el consejero de Industria ve esta pretensión de Ripa "fuera de tiempo y fuera de lugar". Y añadió además en su segunda intervención: "Fuera de concepto". "Habla de salvar Baterías y muestra unas fotos de los gasómetros", apostilló el responsable de la política industrial asturiana.

Pese a esto –que el derribo ha comenzado porque así lo permite el Ayuntamiento de Avilés "en virtud de las competencias urbanísticas que tiene y ejerce"–, el consejero no cerró las posibilidades para salvar "la memoria de Baterías" sin necesidad de impedir que en su suelo "se puedan desarrollar otros espacios para empresas": "Hay otros ámbitos en los que se pueden exponer los elementos de patrimonio industrial para que, efectivamente, sean objeto de nuestra memoria. No necesariamente tienen que ser ‘in situ’, ocupando otros espacios", señaló Fernández. Sin embargo no le especificó al diputado cuáles son esos "otros ámbitos" que mencionó.

A Daniel Ripa no le gustó esta propuesta. Le dijo a Fernández que había observado en su departamento "una ausencia de un verdadero proyecto" para la salvaguarda de las instalaciones fabriles que cerraron definitivamente en diciembre de 2020. Y advirtió, a continuación, que "se corre el riesgo de malvender la superficie y especular con los terrenos".

La idea del Ayuntamiento de Avilés y de la Sepi –propietarios del suelo que quedará liberado en cuanto se concluya el derribo de las instalaciones– es buscar empresas que contribuyan a desarrollar la ampliación de la segunda fase del Parque Empresarial Principado de Asturias. "De los 40 millones previstos para llevar a cabo el conjunto de las obras, entre 10 y 12 se dedicarán a demoler. ¿No sería mejor emplear ese dinero en reutilizar los elementos?". La respuesta de Fernández fue la misma del principio: que Ripa llegaba tarde.

Ripa y Fernández también protagonizaron un desacuerdo a cuenta del futuro del poblado de Endasa –en el limbo legal: es de una empresa en concurso de acreedores–. El diputado Ripa y su compañero Xune Elipe estuvieron este pasado fin de semana en la localidad levantada al pie de la antigua fábrica de aluminio de San Balandrán –cerrada y sin actividad y con sus trabajadores todos despedidos–.

Ripa pidió que "el Ayuntamiento de Gozón y la administración regional" se hicieran cargo del poblado que, mayoritariamente, habitan "viudas de trabajadores" que llevan "44 años viviendo allí". Fernández respondió con una pregunta: "¿Qué plantea usted que podamos hacer con un poblado que hoy por hoy es propiedad privada?" Le recordó que esta circunstancia es la que explica que sea "inexistente el ámbito de actuación", pero no quiso desanimar a Ripa: "Esto se puede solucionar con que propongan en esta Junta que se habilite un crédito de 35 millones para hacernos cargo del concurso, pero no lo van a hacer".