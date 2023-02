El gobierno descarta apoyar la propuesta de "refundación" del Niemeyer que plantea Cambia Avilés

No habrá declaración institucional para impulsar la "refundación" del Centro Niemeyer a la que aspira la primera fuerza de la oposición, Cambia Avilés (CA). El gobierno local descarta apoyar la moción que llevará al Pleno de este viernes la confluencia para instar al Principado a impulsar el inicio de una nueva etapa en la gestión del centro cultural de la ría para convertirlo en un referente cultural de Avilés y de Asturias en el ámbito nacional e internacional, recuperando su objetivo fundacional, una vez superada la crisis de sus orígenes.

Como había anunciado, la confluencia pidió este martes en la junta de portavoces previa al Pleno el apoyo unánime de todos los grupos municipales para conseguir que su moción sobre el Niemeyer pase a convertirse en una declaración institucional. Pero el partido de gobierno (PSOE) ya dejó claro que no está por la labor, para malestar de la parte proponente. "Estoy sorprendida por la actitud del equipo de gobierno, dice no estar de acuerdo con la titularidad del moción. Según la Alcaldesa, solo sirve para hacer ruido. Lo que no hace ruido es una declaración institucional, que supone un apoyo unánime y tiene mucha más fuerza", apuntó tras el encuentro la portavoz de Cambia Avilés (CA), Sara Retuerto.

La confluencia incidió en que la moción se redactó de forma constructiva con el ánimo de ser un instrumento capaz de lograr el apoyo unánime del todo el Pleno municipal para conseguir "refundar" el Centro Niemeyer, ahora que la Fundación que lo gestiona al fin va a acabar de pagar su deuda. Se trata de "recuperar el objetivo para el que se creó, ser un referente cultural el ámbito nacional e internacional".

Desde el gobierno local argumentaron su rechazo a que el escrito de Cambia "es una mera declaración de intenciones". "No se trata de refundar, sino de tener o no financiación y eso es lo que pedimos, que la moción sirva para algo, que haya un compromiso real de exigir a nuestros grupos en la Junta que los próximos presupuestos regionales recojan más financiación para el Niemeyer".

En Cambia Avilés dicen estar abiertos a una "modificación" del escrito y no ven conflicto alguno con el punto de acuerdo. "Es el momento de dar un impulso al centro, de preparar una programación ambiciosa, de pedir al Principado más financiación y un compromiso real. Seguiremos hablando estos días", apuntó Retuerto, que volvió a pedir el apoyo de todas las fuerzas.