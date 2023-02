"En Antroxu vamos a transformarlo todo y a reventar con la folixa"

Carmen Menéndez es bobinadora de transformadores eléctricos de profesión, pero actualmente está desempleada. Además es miembro de la asociación Pedro Menéndez que hace recreaciones históricas sobre el siglo XVI y el del conquistador de La Florida. La para el director teatral y actor José Rico en plena calle y le dice que "es buena actriz". Llega antroxada de Mary Poppins, sombrero y capa no le faltan. Además usa paraguas aunque más bien como sombrilla porque hace días que no cae una gota y el sol calienta a la hora del vermú. "Ayer por la noche –por anteanoche– recibí un Whatsapp en forma de paraguas diciéndome que en Avilés empezaba la folixa y que la gente se desmadraba mucho y sobre todo me llamaron para una murga que se llama ‘Les Adelantaes’, tengo que controlala estos días para que el lunes tenga la luz en pleno auge, no vaya a ser que se desmadren", explica antes de posar junto a la Foquina del parque del Muelle, con su paraguas abierto como si fuera enero o emprendiera el vuelo.

–¿Antifaz, boa o falda escocesa? –Uah, boa porque te da mucho juego, unos movimientos... Coges la boa, la echas pa atrás, pa alante, sensual, todo lo que quieras con un boa. –¿Pote, sardina o trucha? –Estamos en Avilés, me quedo con el pote y la sardina. La trucha vamos a dejarla pa otro momento. –¿Antroxu o Comida en la calle? –Ahí sí que me matas, en Avilés tenemos sitio pa eso y pa más. –¿Por qué ya no se disfraza como antes? –Me disfrazo todos los años desde que existen los Carnavales. A ver, los años también cuentan y el frío también. –Ahora toca elegir de nuevo, ¿Descenso de Galiana, desfile o murgas? –Hay cabida pa todo, por qué vamos a quitar una cosa u otra. –No se trata de quitar, elija. ¿Qué prefiere? –Lo que más me gusta es el Descenso. Participa casi todo el mundo aunque no bajen antroxaos, la espuma la disfruta todo el mundo en Avilés. Y aquí somos muy fanáticos de mojanos. –¿Qué puede aportar al Antroxu una bobinadora? –Puede aportar los motores eléctricos. –¿Para los artilugios del Descenso? –Para los artilugios, no. Más bien para la iluminación, los transformadores que llevan unos bobinados a base de cobre y eso es lo que yo hacía, transformadores para la iluminación. –Pues a transformarlo todo este Antroxu, ¿no es así? –Esperemos, vamos a transformalo todo y a reventar con la folixa.