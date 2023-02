Los consejos rectores de los patronatos municipales de Cultura y de Deportes de Castrillón rechazaron ayer la disolución de ambos organismo y la posterior integración en el organigrama del Ayuntamiento de Castrillón.

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), mantuvo para ayer la convocatoria de los consejos rectores de ambos patronatos tras conocer la decisión del PSOE de no votar dicha disolución si los trabajadores no la apoyaban.

La disolución fue rechazada en el consejo rector del patronato de Cultura con los votos del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE. Votaron a favor IU y Podemos. En el patronato de Deportes la votación fue similar a excepción de Ciudadanos que se abstuvo.

Previo a los consejos rectores se reunieron las mesas negociadoras con la presencia de los sindicatos. CC OO, sindicato mayoritario en Cultura, reiteró la posición que hizo pública el martes y contraria a la disolución, que propone se debata tras las municipales.

"El proceso, que venía avalado por informes de Intervención y Secretaría en los que se especificaba que la integración de los trabajadores implicaría la subrogación de todos sus derechos, fue rechazado en la votación de ambos consejos rectores", manifestó Yasmina Triguero. "Los dictámenes desfavorables emitidos por los consejos rectores se llevarán a la próxima Comisión de Interior y será allí donde se vote para decidir si el asunto forma o no parte del orden del día del próximo Pleno municipal que se celebrará el día 28", señaló la Alcaldesa.

El PP pedió ayer que el asunto de la disolución de los patronatos no se lleve al Pleno del martes 28. "No es el momento de abordar la disolución de los patronatos municipales de Cultura y Deportes. Con la información que disponemos no podemos valorar si lo conveniente es la disolución o quizás haya que potenciarlos, lo que tenemos claro es que, tras 17 años operativos, desde el 2006, no nos parece una urgencia dilucidar este asunto ahora, a tres meses de las elecciones", manifestó el portavoz del PP, Eloy Alonso.

"El asunto es importante, la decisión debe tomarse con sosiego y es fundamental estudiar el tema en profundidad antes de tomar decisiones precipitadas", añadió.

"No nos sorprende esta situación, ya que hemos denunciado durante todo el mandato la ausencia de diálogo por parte del tripartito (IU, PSOE, Podemos), así como la soberbia y el desprecio con el que siempre tratan, no solo a la oposición, sino también a los empleados públicos, y que ha quedado más que demostrado con la cantidad de quejas que se hicieron públicas a lo largo del mandato", afirmó el dirigente popular.

"La disolución de los patronatos ni es una urgencia, ni una prioridad para el concejo, ni estaba en el programa electoral de IU ni en el acuerdo del gobierno tripartito. Lo más conveniente sería tener un amplio consenso político y laboral y, no un empecinamiento personal que lo que ha creado es un desasosiego innecesario entre los trabajadores y la pérdida de tiempo y esfuerzo que se podría haber dedicado a otras mucha cuestiones que sí son prioritarias", concluyó el portavoz del PP.