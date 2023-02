Cincuenta años de amor al arte

Lo de Amaga tiene su cosa: "La ‘A’ primera es de Amancio, que es mi padre; la ‘M’, es Mari, mi madre que, aunque se llama Ángeles, en casa siempre ha sido Mari. La segunda ‘A’ es doble: por mí y por mi hermano Amancio. Eso siempre es lo que he escuchado", dice Angélica García, que es la actual propietaria de la galería Amaga, la encargada de la celebración de esta misma tarde: y es que el 17 de febrero de 1973, o sea, hace medio siglo, Amaga comenzó su aventura de vender arte.

"La ‘G’, es de García, el apellido de mi padre y ‘A’ final es el Álvarez de mi madre", termina la galerista. Esta fiesta de medio siglo la va a ilustrar Ramón Rodríguez con su colección de "collages" "1.001: una odisea del despacio". Un "despacio" a todo color que Rodríguez encontró en estos últimos años.

La galería Amaga cumple, pues, medio siglo. La inauguró José Suárez, que era un "puntillista" español que Ángeles Álvarez, que es la fundadora de la galería, se había traído de uno de sus viajes a Francia. "Viajaba mucho para conocer artistas y convencerles de que vinieran a Avilés", cuenta la pionera mientras repasa los álbumes de cuando su negocio empezó a moverse. "Aquí, mira, el alcalde de entonces", apunta a Fernando Suárez del Villar. Enseña otras fotos. Sale Piñole. "Estaba muy mayor: le teníamos que ayudar a subir ese escalón". "Ese escalón" es el de acceso a la galería. Angélica García atiende al relato que hace su madre al periodista y de cuando en cuando apostilla: "He mantenido ese triple negocio que hizo ella: la galería, la tienda de bellas artes y el taller de enmarcar".

Ángeles Álvarez, con poco más de veinte años, es cuando se establece en Avilés. "Mi marido –Amancio García– tenía una empresa aquí", cuenta. "Era de Oviedo, pero me han querido mucho en Avilés", confirma la galerista mediocentenaria.

La fiesta de cumpleaños del negocio se hace con Ramón Rodríguez porque Ángeles Álvarez siempre fue de apoyar la creatividad de los artistas cercanos. "No es fácil elegir a quien va a exponer para un cincuenta aniversario, pero Ramón Rodríguez es ideal. Ya estuvo en 1973 y mantiene su actividad desde entonces", cuenta Angélica García. "Lo de apoyar a los artistas de aquí es algo que mantengo. Empezamos en septiembre, como en el colegio. La primera del curso siempre es de un autor avilesino", apostilla la actual propietaria de la galería.

"Esto funciona porque trabajábamos mucho", reconoce la fundadora. "Abríamos todos los días. Los domingos incluso. Se montaban tertulias con los artistas, con los críticos. A las siete de la mañana me ponía a hacer tortillas para que las tertulias fueran un poco mejores", añade Álvarez. "Compramos un apartamento en Benidorm, pero nunca fuimos: sólo trabajábamos", continúa. Y, mientras tanto, los hijos iban a actividades extraescolares. "A judo. Incluso a judo", interviene Angélica García. "Es que abríamos hasta las nueve", se excusa la fundadora.

"Mi madre hace tiempo que no viene por aquí: ya ha pasado mucho tiempo", cuenta Angélica García. "Pero cuando vengo, si hay que barrer el taller, pues se barre". ¿Y a mandar? ¿Viene a mandar? "Mi hija es lo que me pregunta: si he venido a mandar". Pero no, Amaga es cosa de Angélica García desde hace veintipocos años. "Venía con otras ideas que a mí me sobrepasaban", confiesa Ángeles Álvarez. Y las dos aprendieron a combinar gustos. Y así han llegado a estos cincuenta años de nada. Y de todo.