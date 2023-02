Consternación por la muerte súbita de un joven avilesino de 25 años en Salinas: "No estaba en el agua, solo paseaba"

El avilesino R. L. G. S., de 25 años, que paseaba por la playa con su perro a la altura de las dunas de El Espartal, se desvaneció poco después de la una de la tarde de ayer. Lo que comenzó como un aparente desmayo acabó en la muerte súbita del joven.

En el lugar se personaron los sanitarios de una UVI móvil y una médica y una enfermera del consultorio médico de Raíces, así como agentes de la Policía Local de Castrillón. Los sanitarios de los servicios de emergencias realizaron tareas de reanimación durante un buen tiempo, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del chaval. Las personas que se encontraban en las inmediaciones alertaron al 112, mientras algunos sanitarios que disfrutaban de su descanso en la playa atendieron en un primer momento al varón hasta que llegaron los servicios de emergencia y agentes de la Policía Local de Castrillón. En ese momento, decenas de personas, solas o con sus perros, disfrutaban de la tibia temperatura de febrero en la zona de El Espartal, entre las playas de Salinas y San Juan.

La presencia de los sanitarios, que estacionaron la UVI móvil al final del paseo marítimo de Salinas, junto a la rampa de acceso a la playa, en la zona de El Espartal, alarmó a las personas que se encontraban en la zona. La UVI quedó a varios centenares de metros de donde se encontraba el chaval, ya que los vehículos no pueden acceder a la zona, a la que solo se puede llegar por la playa o a través de las dunas.

Allí, a la altura de la escalera 10 del marítimo de Salinas, llegó un taxi pocos minutos después de producirse el suceso. Era el de la madre del joven, visiblemente nerviosa, quien atravesó a toda velocidad la distancia que la separaba de su hijo, que seguía siendo atendido en la arena. "¡Es mi hijo, es mi hijo!", exclamó la mujer. Minutos después, en otro taxi llegó la abuela materna del joven, que, ayudada por un hombre que hacía deporte en la playa, pudo llegar hasta donde se encontraba su nieto, del que solo sabían que había sufrido un percance y que estaba siendo atendido por los servicios de emergencia del 112. Hasta que les comunicaron el fatal desenlace del chaval.

La mayoría de los presentes no daba crédito a lo que estaba pasando. "No estaba en el agua, solo paseaba, y era un joven al que se le veía con buen aspecto", apuntaban en algunos círculos. El levantamiento del cadáver se realizó a las pocas horas del fallecimiento del joven. Desde la playa fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, donde está previsto que hoy se le practique la autopsia para determinar las causas exactas de tan inesperada y rápida muerte a la que familiares y amigos no pueden encontrar explicación alguna.

Las buenas temperaturas habían animado ayer al mediodía a numerosas personas a acudir a la playa. Ello provocó que muchos curiosos se arremolinaran en el lugar en el que se desvaneció el joven.