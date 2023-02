Listas para volver a los 90

Las princesas no trabajan o, dicho de otra manera, tienen una "apretada agenda" de actos. Las del Goxu y la Faba, que serán coronadas como reinas esta noche, otro tanto de lo mismo, sin embargo el pasado lunes no fueron invitadas a los premios nacionales de Diseño e Innovación a los que sí asistieron otras majestades. Noelia Brage Losada y Paula Pérez Sandonís dicen tenerlo "todo controlado" pese a la responsabilidad que supone subirse al trono del Antroxu más importante de Asturias y del Norte del país. Eso sí, no dudan en reconocer que los días de su reinado serán "duros" pero van a por todas, a por todo lo que su corona les permita. Quieren que Avilés viaje en el tiempo a la década de los noventa y se quede con lo bueno al margen de reconversiones industriales y otras historias, que reine la irreverencia, los excesos y las costumbres de los últimos años del siglo XX en los que todavía coleaban los chándal de táctel y otros detalles.

Para las actuales "Princesas", los noventa fueron los de su niñez y por lo tanto, recuerdan esa época con ternura y un tiempo para la diversión motivada, entre otras cuestiones, por las series de dibujos animados. Ahora, ya adultas, vienen a reinar el Antroxu y reconocen que para aguantar con todo "habrá doping" aunque, especifican, "será todo legal", nada que ver con los casos de dopaje de los gloriosos años del ciclismo. "Es que si no, no llegamos ni al descenso", ironiza Brage. Bromas a parte, las futuras Reinas del Goxu y la faba son dos aunque están arropadas por un colectivo de veinte personas. No tienen nombre oficial como los Grimaldi o los Borbones, pero puestas a elegir uno escogieron "Noventa queens". Las "Noventa queens" llegan al máximo poder carnavalero tras unas elecciones democráticas, cosas del Antroxu. Y serán coronadas por las últimas Reinas, las de la peña "Jarra y Pedal", y es tal la camaradería entre ambos regentes que este año compartirán hasta artilugio para el Descenso de Galiana. "Hay muy buen rollo entre las familias del Antroxu", apunta Brage. La temática de este año será los años noventa con guiños a una época marcada, entre otros asuntos, por el auge de las televisiones privadas y una larga lista de series de dibujos. Es más, algunas de esas historias animadas han servido a las "Noventa queens" para elegir sus disfraces. "Cada día llevaremos uno distinto", comenta Brage, ya con la resaca de haber participado en la bienvenida carnavalera de Llaranes y a punto de preparar la fiesta de Comadres. Brage y Paula Pérez fueron ataviadas con motivos de la familia Adams, otro clásico de los noventa. "Estos días también iremos de ‘Rugrats’, ‘La banda del patio’...", detallan antes de explicar que el "Grand Prix" –ese emblemático programa televisivo presentado por Ramón García– será otro de los atuendos que vestirán estos días. Y para el Descenso, dicen que apartarán la corona por unas horas para mezclarse con el pueblo llano. Ahora solo queda contar las horas para que Noelia y Paula, Paula y Noelia, sean coronadas en El Parche y dirijan los designios de un Antroxu que devolverá a Avilés a la década en la que también hubo no pocas peatonalizaciones de calles.