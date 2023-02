Oliver Iglesias y su moda asturiana inspirada en los movimientos obreros, en la pasarela Madrid Fashion

Oliver Iglesias verá el domingo cumplido uno de sus sueños, desfilar en la Fashion Week de Madrid, antes Pasarela Cibeles, con las creaciones que salen de su taller en Corvera. Oliver Iglesias (Langreo, 1993) es el creador de la marca 93Sierra/Crosses, con la que desfilará en esa pasarela. "Primero pasamos una criba y al final quedamos nueve que seremos los que desfilaremos el domingo", explica. El asturiano estuvo un año estudiando un módulo de Fotografía "pero me di cuenta de que aquello no era lo mío", asegura.

El asturiano es uno de los aspirantes de la Mercedes-Benz Fashion Talent a hacerse con el reconocimiento a la mejor colección entre los nueve diseñadores emergentes que participan. Un premio que en los últimos años no le ha sido esquivo a los asturianos ya que antiguos candidatos/ganadores asturianos del premio han sido Paula Currás, de la firma Corsicana, y el el gijonés Alberto Perancho, antiguo fundador de la firma Outsider Division, que ganó el premio en dos ocasiones.

Ahora es el turno de hacerse ver de Oliver Iglesias, un joven para quien la moda siempre fue su pasión. "Siempre me gustó la moda, aunque no tengo antecedentes en mi familia. Soy autodidacta". Oliver Iglesias diseña camisetas, vaqueros, chaquetas, sudaderas. "Diseño cualquier tipo de ropa y para cualquier edad, también para los abuelos. Me gusta ver a una persona mayor vistiendo mis prendas", asegura. "También hago diseños por encargo".

Iglesias se abrió camino vendiendo por internet. "Ahora quiero mandar mis diseños a tiendas físicas de España pero también de Europa, a Francia Reino Unido, Suecia y también al mercado asiático como Japón y Corea", anuncia.

"Para mis prendas utilizo el algodón y cualquier otro material que sea idóneo para el diseño que esté realizando en ese momento".

Del punk, del rock y del hardcore saca su inspiración y también de "los movimientos obreros, sindicales... la década de los ochenta me gusta".

Un inspiración que se podrá ver en el recinto de Ifema, donde este fin de semana presentará la colección para el otoño e invierno de 2024. Su padre trabajaba en el pozo Candín y dice que la gente que veía entrar y salir de la mina también le inspira.

El taller de Oliver Iglesias está en Las Vegas (Corvera), aunque él sigue viviendo en Langreo. "Me gustaría seguir trabajando en mi municipio pero me cuesta más encontrar un sitio como este, aquí tengo a mi patronista, aquí trabajamos", señala.

El joven modisto considera que desfilar en Madrid es "un gran reconocimiento a mi trabajo, una plataforma que espero me permita realizar proyectos más ambiciosos".

Cuando se decantó por la moda dice que a algunos miembros de su familia, como su abuela, les costó entenderlo. "Ella tardó dos años en entender lo que hacía, que entrara en este mundo", apunta.

Oliver Iglesias ahora está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. "Me considero muy creativo, además hago lo que me gusta, desde siempre", concluye.