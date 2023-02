La disolución de patronatos en Castrillón abre un cisma: Deportes la apoya, Cultura la rechaza

Izquierda Unida y Podemos de Castrillón reiteraron ayer su defensa de la disolución de los patronatos municipales de Cultura y Deportes. Ambas formaciones políticas afirmaron que mientras los trabajadores del patronato de Cultura "han manifestado su oposición a la disolución del patronato, los trabajadores de Deportes han expresado a través del Registro, su voluntad inequívoca de integrarse en la plantilla municipal". Los representantes sindicales de ambos patronatos pertenecen a CC OO.

"Pedimos a quienes expresen inseguridades jurídicas, como el PSOE y CC OO de Cultura, que las pongan por escrito. Pedimos, que al igual que el patronato de Deportes aportó el acta donde figura el resultado de su asamblea, presente la suya Cultura", exponen IU y Podemos en una nota de prensa difundida ayer por la tarde.

A lo anterior añaden: "Pedimos a CC OO del patronato de Cultura que deje la política a los políticos y que no engañen a quienes mejorarán al estar integrados en el Ayuntamiento. Y al PSOE, que recapacite su posición, que sea coherentes y, si como dice, se van a posicionar según lo que desea el personal, sea valiente y apoye lo que piden los empleados de Deportes. Tarde o temprano se va a saber la verdad, porque nadie puede entender que si te invitan a entrar en la matriz de una administración no lo hagas".

IU y Podemos sostienen que la disolución de ambos patronatos responde a una necesidad de organización del Ayuntamiento, que servirá para optimizar y agilizar recursos propios, que tiene el aval de los informes favorables de Intervención y Secretaría y que no pone en riesgo ningún puesto de trabajo ni se modifican las condiciones laborales y salariales existentes. "Es absolutamente falso que hayamos presentado esta propuesta con prisas y sin un estudio serio y riguroso, puesto que este proceso se inició en 2021 y ha sido objeto de debate en mesas negociadoras, en comisiones y en prensa", señalan IU y Podemos.

La decisión del PSOE de apoyar la propuesta de los trabajadores es criticada por IU y Podemos. "No deja de sorprendernos que, pese a conocer de primera mano, como miembros del gobierno, los informes de Intervención y Secretaría, haga suya y le de más credibilidad a la inseguridad jurídica que manifiesta oralmente, que no de forma escrita, el delegado del patronato de Cultura de CC OO, diferente sindicato al que representa el candidato y portavoz del PSOE como liberado sindical de Transportes de UGT", en relación a Iván López.

"El PSOE hace suya una afirmación en el aire de un sindicato que no es el suyo, para explicar un voto de abstención diciendo que no quiere tomar una decisión en contra de los trabajadores", añaden IU y Podemos. "También nos sorprende que el PP y Vox se posicionen ahora en contra de una medida que, avalada por informes, busca optimizar los recursos sin afectar a las condiciones laborales del personal. Coherencia no existe", manifestaron ambas formaciones políticas.