"Empezamos hace cincuenta años: un rato de nada", dice la fundadora de Amaga

El tiempo para Ángeles Álvarez, que es la fundadora de la galería Amaga, es elástico. "Empezamos hace cincuenta años, pero en realidad, para mí ha sido un rato de nada". Angélica García, su sucesora, fue ayer la maestra de ceremonias de una fiesta de medio siglo dedicado al arte. Las dos –madre e hija– recibieron en su galería a la alcaldesa de Avilés, a Mariví Monteserín, y también a sus dos antecesores inmediatos: a Pilar Varela y a Santiago Rodríguez Vega.

Pero lo importante no era eso, lo importante era la inauguración de la cuarta exposición de Ramón Rodríguez en apenas dos meses: "1.001 una odisea del despacio". "Sé que los que tienen un poco de relación conmigo estarán hasta el gorro de recibir invitaciones para exposiciones cada quince días", bromeó el artista. "Sé que estas piezas las hizo Ramón [Rodríguez] antes del covid, pero expuestas ahora, después del covid, me deslumbran con tal chorro de color, con tantas vitaminas, que nos llenamos de optimismo", señaló la alcaldesa Monteserín, que fue la encargada de cerrar los discursos antes de la tarta de chocolate y las velas como bengalas.

La galería Amaga, lo recordó Ángeles Álvarez, abrió el 17 de febrero de 1973 (el alcalde que estuvo presente fue Fernando Suárez del Villar). Angélica García, la segunda directora del negocio, recordó que en Amaga no son muy de fiestas, pero con medio siglo de historia, algunas han montado. En el veinticinco aniversario, lo que se expusieron fueron dibujos de Rafael Alberti. "El catálogo lo escribió Ramón Rodríguez", apostilló Angélica García. Rodríguez confesó que "está vinculado" a Amaga desde el principio, desde hace medio siglo. Ángeles Álvarez constató la apreciación del artista. "Pero tardé veinticinco años en mi primera individual aquí", dijo. Repite ahora: "Cuando Anabel Barrio y yo habíamos cerrado el proyecto de 80/60/40 me encontré con Angélica. Me pidió que expusiese aquí y ahora. Le dije que me lo pensaba y cuando lo pensé me di cuenta de quién era yo para decir que no si ellas requieren mi presencia". Y así fue. La cuarta exposición de tempirada.