"El periodismo cultural habla de las cosas que no caducan pronto"

El periodista Carlos del Amor (Murcia, 1974) presenta "Retratarte" (Espasa, 2022) en el Centro Niemeyer el próximo miércoles a las 20.00 horas. Se trata de un trabajo de divulgación que mezcla ensayo y narración a partir de la reproducción de una treintena de retratos pictóricos de hombres y mujeres que van del Renacimiento a la actualidad más cercana. Se trata de una colección de pequeños ensayos a través de la cual el periodista –jefe adjunto de Cultura en los servicios informativos de TVE– sigue el camino que exploró con "Emocionarte", su anterior libro, un "best seller" con premio incluido (el Espasa). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿En qué mundo posible había imaginado que un libro de arte podía ser superventas?

–En este. Es cierto que, a priori, no lo había imaginado, pero luego me he dado cuenta de que el arte interesa, despierta la curiosidad, tiene algo que, al final, nos gusta a todos y causa shock. Sí, el arte interesa.

–Es que no deja de sorprender.

–Ya le digo, a priori tampoco imaginaba que el arte pudiera suscitar tanto interés, pero lo he comprobado en las sesiones de firmas, por ejemplo.

–Estos retratos que selecciona, ¿le retratan a usted?

–Nos retratan a todos y cada uno de nosotros. Cuando la sociedad habla, lo hace a través del arte. El arte nos dice cómo éramos, cómo somos. Por eso nos sentimos reflejados.

–¿El arte como idioma universal?

–Un esperanto, pero un esperanto de verdad. Delante de un cuadro no hace falta ningún idioma. El arte son todos los idiomas juntos y concierne tanto a un erudito como a alguien que no sabe.

–¿Cómo fue la selección de los cuadros que comenta?

–Los conocía de antemano o busqué a quien me los diera a conocer. Los he visto, me han contado de los retratos o de las historias estupendas que me podían atraer. El mejor arte es el que emociona o despierta curiosidad.

–¿El periodismo cultural es el hermano pobre de la redacción?

–Al periodismo cultural siempre se le considera la maría: "El tiempo que sobra, dáselo a Cultura", pero el periodismo cultural habla de cosas que no caducan pronto. Lo que de verdad permanece es periodismo cultural.

–Y, encima, uno no puede parar de estar al día.

–Claro. Si eres receptivo, los estímulos culturales llegan a diario. Lo bueno de esta circunstancia es que te vas formando de una manera natural: es estupendo dedicarse a algo como el periodismo cultural.

–Se le ve en los museos y en los festivales. ¿Le da usted a todo?

–A todo. Se da la circunstancia de que mis últimos destinos han estado relacionados con el arte y el cine, pero también hago información musical, crónicas teatrales... Me apetece moverme en todos los campos. Con el arte hablas de cosas que pesan mucho, aunque sin la esclavitud de tener al protagonista a tu vera. No se puede entrevistar a Goya porque no está Goya. Me muevo por los museos con una libertad maravillosa, a mi antojo.

–"Emocionarte", "Retrarte"... ¿Habrá más?

–Con los dos libros he disfrutado muchísimo, pero no me he propuesto seguir. No tengo tiempo para desarrollar un proyecto como estos dos, aunque me lo pasé muy bien. Lo cierto es que no me cierro, sería tonto si lo hiciera.