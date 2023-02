"La Ciudad Deportiva del Avilés beneficia no solo a Corvera y a la comarca sino a toda Asturias, es una idea muy potente", dice Iván Fernández

Iván Fernández (Corvera, 1978) es diplomado en Ciencias Empresariales por la rama de Contabilidad y Finanzas. Milita en el PSOE desde 1997 y es alcalde del Ayuntamiento de Corvera de Asturias con 14 de los 17 concejales de la Corporación. Es asimismo vicesecretario general de Acción Política e Institucional de la FSA. Desde el pasado verano está integrado en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

–¿Qué fue lo que le animó a continuar en la vida municipal?

–Lo primero que hago es hablar con mi familia y con los concejales del equipo de gobierno y todos me trasladan que me ven con ganas de seguir y que podría ser un buen candidato. Les planteé que si veían que había cerrado un ciclo que me lo dijeran. Me comentaron que me veían como el primer día y eso, unido a que yo sí me siento con la misma ilusión y con las mismas ganas fue lo que me motivó a dar el paso. Y luego hay un intangible, noto el cariño de la gente.

–Se daba por hecho su salto fuera de la política municipal, por sus otras responsabilidades en el partido.

–Sí, todavía algunos vecinos me preguntaban estos días: "¿marchas pa Madrid?". Quien me conoce sabe que la política es mi pasión y que tiene dos variantes, la institucional y la de nivel orgánico en el partido, y es verdad que con Adrián [Barbón], primero ocupando la vicesecretaría del Congreso de la FSA y luego al ocupar un puesto en la ejecutiva de Madrid, se generó cierta confusión sobre cuál iba a ser mi futuro, pero yo solo puse dos condiciones, tanto a Pedro Sánchez como a Adrián para dar el paso a la ejecutiva federal: libertad para expresarme y que fuera compatible con la Alcaldía. Es verdad que algunos compañeros me llamaban para animarme a dar el paso y les doy las gracias, pero sirvo a Corvera y al partido desde aquí.

–¿Lo más satisfactorio de este mandato?

–Ningún programa electoral en 2019 hablaba de pandemia, no estábamos preparados para ello y lo más satisfactorio ha sido que, de manera colectiva, con el esfuerzo de los concejales y de los técnicos y trabajadores municipales, supimos dar respuesta a un reto tan enorme como inesperado.

–¿Y lo más amargo?

–La propia pandemia en sí y esa sensación muchas veces de cierta frustración por no saber qué hacer para ayudar todavía más y yo, que soy muy germánico, la pandemia me rompió esos esquemas.

–¿Cuál fue para usted el aprendizaje de esa etapa?

–Hay que tratar de generar sentimiento de comunidad y de pertenencia a esa comunidad, porque si se es capaz de eso luego todos los integrantes de esa comunidad nos involucramos para que lo colectivo avance.

–¿Se ve con una nueva mayoría absolutísima como la actual, con 14 de los 17 concejales de la Corporación?

–No lo sé, afortunadamente eso no depende de mí, lo deciden los corveranos. Tampoco me marco metas ni objetivos. Mi objetivo ahora es acabar el mandato y cuando llegue el momento, antes de querer ganarme el voto de los corveranos, quiero ganarme su respeto y que vean que soy capaz de liderar un proyecto, un equipo que va a hacer que Corvera siga progresando. Cuando me gane ese respeto, tendré el atrevimiento, si se me permite, de pedirles su confianza.

–¿Espera que una confianza similar a la de 2019?

–Quisiera una confianza mayoritaria, pero intuyo que el resultado de 2019 será irrepetible y con eso me presento. Precisamente por eso es cuando tienes que cerrar una etapa, porque no vas a lograr mejorar el resultado, pero yo no estoy aquí para mejorar un resultado sino para ganarme la confianza de la ciudadanía y servir a Corvera. Lo más cómodo sería quizá salir por la puerta grande, con 14 concejales, que es el resultado mejor de toda la historia democrática en Corvera. Mi amigo Abel Caballero dice que es el alcalde más votado de España con un 69,6%, y en Corvera sacamos un 69,92%. Insisto: a lo mejor lo más cómodo era haber marchado en la cresta de la ola pero yo incluso me siento obligado a devolverle a los corveranos su cariño y su confianza.

–¿Cómo han sido las relaciones con la oposición?

–Buenas; todos tenemos nuestras diferencias políticas, pero ayuda que nos respetamos profundamente. Hemos sacado proyectos políticos muy importantes por unanimidad y es verdad que tenemos la mayoría suficiente, pero fuimos generosos para tender la mano a la oposición. Y esa generosidad fue devuelta con responsabilidad por los concejales de la oposición.

–Corvera es parte fundamental del pulmón industrial que representa la comarca avilesina, ¿cómo están viviendo todos los proyectos que se están gestando en su municipio?

–En una entrevista anterior como alcalde dije que éramos el corazón industrial de Asturias, porque tenemos tradición y presencia industrial y queremos tener un futuro industrial. Acaba de estar la ministra para presentar el PERTE de descarbonización y ahí hay proyectos que están muy vinculados a Corvera, por Arcelor y Fertiberia, y eso va a garantizar industria y futuro. Estamos apoyándolo porque son industrias generadoras de empleo de calidad. Y la mejor manera de que un territorio prospere es garantizando oportunidades de crecimiento a las empresas.

–¿HyDeal es la gran esperanza para Asturias?

–Va a permitir garantizar la actividad industrial y que ese paradigma de tener que elegir entre medio ambiente y desarrollo industrial, entre economía y ecología, desaparezca. Y para los que estamos defendiendo desde hace muchos años que ecología y economía no solo no tienen que estar reñidos sino que hay una oportunidad para que vayan de la mano, HyDeal lo ejemplifica.

–¿A qué atribuyen haber avanzado al octavo puesto de concejos más poblados?

–Desde el Ayuntamiento tratamos de ser piedra angular para que todos los proyectos e iniciativas industriales que se gesten en este territorio sepan que tienen en el Ayuntamiento una palanca que les va a ayudar. Y es verdad que Corvera tiene una fortaleza, que es estar en el centro del centro: la "Y", la Autovía del Cantábrico, Renfe y Feve pasan por Corvera, estamos en el medio de los dos grandes puertos de Asturias, en el medio de las tres grandes ciudades y a 12 minutos del aeropuerto. Esas fortalezas son las que, unido a un papel silencioso del Ayuntamiento, que permite dar celeridad en los procedimientos administrativos, hace que las empresas nos vean como una administración rápida y dinámica. Y mucha gente que antes daba la espalda, que ni tan siquiera se planteaba venir a vivir a Corvera, ahora se lo marca como prioridad.

-Los Balagares se ha convertido en el centro neurálgico de las grandes inversiones: el nuevo centro de mayores, la Ciudad Deportiva del Avilés...

–Los Balagares viene a representar un desarrollo urbano y urbanístico de calidad que hace ciudad. Se está invirtiendo más en ese entorno por gestiones directas del Ayuntamiento.Y alrededor de esa urbanización lo vemos ahora: la Ciudad Deportiva, la residencia de mayores... Y además es un ámbito que conecta con un entorno urbano de calidad como el pantano de Trasona, que para nosotros es una de las joyas de la corona junto con la Senda del Agua y la del Escañorio.

–¿Se verá la Ciudad Deportiva el próximo mandato?

–Se verá funcionando, y en este mandato se presentará o haremos público lo que es, si no el 100% del proyecto, lo que será el esqueleto troncal y avanzaremos y concretaremos lo que será. Estamos trabajando con el presidente del Real Avilés, con los arquitectos municipales, supeditado a la consulta previa a CUOTA para no dar pasos en falso. Es un proyecto que beneficia no solo a Corvera y la comarca sino a toda Asturias, porque no va a haber un proyecto con esas potencialidades en toda la región.

–¿Qué sintieron cuando se interesó el club por esos terrenos?

–El presidente del Real Avilés presentó un proyecto que nos pareció muy bueno y muy ilusionante, pero yo le dije que lo primero que tenían que hacer era tratar de que encajara en Avilés. Hablé con la Alcaldesa y ella quería que el proyecto encajase en el término municipal de Avilés, pero contra lo que no se puede luchar es la falta de espacio. Sucedió con el albergue de animales. Al presidente le dije que si su proyecto de Ciudad Deportiva no era en Avilés, en Corvera íbamos a poner toda la carne en el asador para que no se fuera a otro sitio.

–Podría pensarse que Corvera "robó" la Ciudad Deportiva a Avilés…

–Todos sabemos que esto no ha sido así, no le hemos quitado la Ciudad Deportiva al Ayuntamiento de Avilés. No encajaba por cuestiones de espacio en el término municipal y a partir de ahí, en cuanto vi la oportunidad de que si no encajaba en Avilés tenía que ser en Corvera, trabajamos para ello.

–La estimación inicial de una inversión de 6 millones de euros, ¿se mantiene?

–Sí. Nosotros ahora ya estamos con los arquitectos para hacer la ampliación de los usos del suelo, que está como industria media y que será para incorporar los usos deportivos y trasladar luego a la CUOTA. Tenemos reuniones periódicas y para finales de marzo o abril, presentaremos algo mucho más concreto. La idea que me traslada el presidente del club me parece superpotente.

–En Los Balagares también estrenarán un nuevo modelo de cuidados para las personas mayores.

–Precisamente una cosa [la Ciudad Deportiva del Avilés] trajo a la otra. Cuando veo que hay unos terrenos ahí que son del Ayuntamiento y que estaban calificados para esos usos, comencé a hablar con la consejera de Derechos Sociales en agosto y al final fructificó.

–¿En qué medida las decisiones de los gobiernos central y autonómico les repercuten?

–Afecta positivamente, porque nos escuchan. Luego hay veces que nos dicen que no, porque yo soy pedigüeño, pero lo que hacen siempre es escuchar. Con el proyecto para eliminar los ruidos de la autopista, De la Serna, antiguo alcalde de Santander, cuando era ministro de Fomento, para que me escuchase tuve que casi asaltarle en el acto de inauguración de la Feria de Muestras y darle personalmente el dossier de todo lo que llevábamos trabajando y apelar a su espíritu de municipalista para que entendiese que los vecinos de Trasona llevaban 40 años esperando una solución.

–¿Qué pasó con ese dossier?

–No sé qué hizo [De la Serna] con ese dossier, pero sí sé la diferencia con el gobierno del PSOE y diciendo, como siempre dijimos, que íbamos a ser igual de exigentes. De hecho, la demanda que habíamos puesto, seguimos con ella, y cambió el Gobierno, seguimos por lo penal. Solo la quitamos cuando empezaron las obras porque era muy fácil para mí como Alcalde decir que íbamos a denunciar al Gobierno de España cuando gobernaba el PP. Pero con el PSOE no quitamos la demanda, para mantener la palabra a los vecinos. Y alguno me decía de cachondeo: "Te van a acabar haciendo ministro y te vas a denunciar a ti mismo". Pues no va a pasar ni una cosa ni otra: ni seré ministro, ni Corvera tendrá que denunciar a ningún ministro porque lo conseguimos.

–Más proyectos completados del mandato.

–La eliminación del paso a nivel entre Las Vegas y La Estrada, con 500.000 euros de inversión, y otros 500.000 euros en la eliminación del paso a nivel existente en Los Campos, en La Consolación, con lo que Corvera queda libre de pasos a nivel ferroviarios.

–¿Cómo ve la gestión de la crisis del ferrocarril en Asturias?

–Lo veo igual que el Gobierno. Comparto con el presidente Adrián Barbón "de pe a pa" tanto su posición como la del Consejo de Gobierno y tengo que poner en valor una cualidad de este presidente: conoce los problemas, los reconoce, no los esconde, y les pone solución.

–¿Cuál es su empeño personal para el próximo mandato?

–Hay actuaciones por acabar en saneamiento, abastecimiento, alumbrado y equipamientos que queremos garantizar su puesta en marcha, como el centro de día, la residencia de mayores, el parque acuático, la ciudad deportiva... Luego hay otro intangible que creo que estamos generando y es un sentimiento de orgullo y de pertenencia a Corvera. La gente cuando sale, que podían decir que estamos al lado de Avilés, ahora dicen: "Somos Corvera".

–¿Habrá cambios significativos en su equipo?

–Ahí aplico una máxima futbolística: si algo funciona, para qué cambiarlo. Da lo mismo el entrenador o los jugadores, si un equipo gana, difícilmente hace cambios. Es verdad que habrá algún ajuste, estoy hablando ahora con los concejales, pero ya digo, si algo funciona...