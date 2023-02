"Prefiero pote, de fabes o de berces, me da igual; las sardinas, para los de Candás", dice Carmen Rodríguez Artime

Carmen Rodríguez Artime de normal vende chuches en Sabugo, en el Trasgu Llambión, una tienda que abrió hace un par de años. Sin embargo, ayer no estaba para venderlas; ayer fue, por un ratito, Caperucita Roja. Se atavió con una capa que le bordó su madre para ir por el bosque a casa de su abuelita. Con cesta y todo. Y lo hizo, además, acompañada por el mono "Matías", que está para eso. Y para más.

–¿Antifaz, boa o falda escocesa?

–Boa. Da más juego para todo.

–¿Pote, sardina o trucha?

–Pote: de fabes o de berces, me da igual. La sardinas, para los de Candás.

–No me diga más: es de Luanco.

–(Risas) ¿Tanto se me nota?

–Otra de elegir: ¿Comida en la Calle o el Antroxu?

–Soy mucho más de la Comida en la Calle. Desde pequeña es la fiesta que prefiero. Me gustaría ser la reina de las fiestas.

–No me diga más.

–¿Lo vas a poner?

–Hombre, claro.

–Uff.

–¿Por qué ya no se disfraza la gente como antes?

–Pues no sé. Igual es por frío, que los disfraces no son para el frío. Me parece que la gente se disfraza más si tiene que sacar a los guajes a la fiesta.

–¿Descenso de Galiana, desfile o murgas?

–De toda la vida, el Descenso de Galiana. Con catorce o quince ya lo bajamos.

–Cuénteme.

–Éramos un montón: los del 94 del colegio Santo Tomás. No nos apuntábamos, no hacíamos carroza, no concursábamos, pero no nos lo perdíamos.

–Usted sabe mucho de dulces.

–Dígame.

–¿Cuál es el dulce del Antroxu?

–Los frixuelos. ¿Sabe? En Luanco los conocí siempre como mantas.

–Ya, ¿y qué gominola?

–Es que soy más de salado.