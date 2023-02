Podemos sopesa presentar lista en Corvera y descarta Castrillón y Gozón

Corvera es hasta la fecha el único concejo de la comarca, sin contar con Avilés, que prevé mantener la marca de Podemos en las elecciones municipales del 28 de mayo. La formación morada en ese concejo celebró el pasado lunes una asamblea para decidir su futuro electoral, entre otros asuntos. Aunque por el momento no hay nada decidido en firme, los militantes acordaron repetir la coalición de Somos Corvera-Podemos de cara a los próximos comicios.

La dirección regional de Podemos Asturias señaló que en el proceso de primarias no hubo candidaturas de los concejos de la comarca, siempre exceptuando Avilés, donde Podemos está coaligado con IU en Cambia Avilés. "Estamos pendientes que en las próximas semanas puedan concretarse algunas listas en algunos de los concejos de la comarca", indicaron desde Podemos Asturias.

Podemos de Castrillón y Gozón no formarán candidatura a las elecciones como sí lo hicieron hace cuatro años. En Soto del Barco e Illas, Podemos no presentó lista en 2019 y no lo hará este año.

En Podemos de Corvera tampoco descartan alcanzar alianzas futuras con IU para concurrir juntos a los comicios de mayo. En 2019, tras obtener 484 sufragios y el 6,14 por ciento del total de los votos, la formación morada sentó a Rogelio Crespo en la Corporación corverana.

El otro cargo público comarcal de Podemos en los últimos cuatro años fue en Castrillón. La candidatura de Podemos liderada por Eva Menéndez consiguió en 2019 un total de 845 votos y, por lo tanto, formar parte de la Corporación municipal con un representante tras superar la barrera del cinco por ciento y auparse con un 7,17 por ciento de los votos de hace cuatro años. Eva Menéndez, que también fue concejala de Podemos entre 2015 y 2019, ha sido clave durante el mandato actual, ya que formó parte del gobierno tripartito que coaligó a Podemos con IU y el PSOE, pese a que el PP ganó las elecciones.

Tanto Menéndez, de Castrillón, como Berto García, candidato de Podemos Gozón en 2019, manifestaron ayer que su partido no será una de las opciones a elegir en los próximos comicios municipales de sus respectivos municipios.