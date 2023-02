"Concha Piquer era una mujer del siglo XXI, lo demostró con su trayectoria"

Juan Carlos Rubio (Montilla, Córdoba, 1967) comenzó como guionista en series tan legendarias como "Farmacia de Guardia" y "Pepa y Pepe". Hace treinta años, más o menos, se metió a teatrero y desde entonces no ha parado: ni de escribir, ni de dirigir. La llamada de LA NUEVA ESPAÑA le pilla en el Metro, camino de los ensayos de su último trabajo: una dramaturgia que dirige el coreógrafo Chevi Muraday para la compañía Nacional de Danza. "En cuanto salga del Metro, te aviso". Y dicho y hecho. Así que atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de "En tierra extraña", el musical que programa mañana viernes (20.15 horas) el teatro Palacio Valdés: Lorca, la Piquer y Rafael de León, todos sobre la escena.

–Me da que "En tierra extraña" es uno de sus espectáculos que más alegrías le está dando.

–Muchísimas. Y me sigue dando. Que esté en Avilés me alegra especialmente.

–El estreno fue en 2021 y fue apoteósico, ¿no?

–La verdad es que desde que estrenamos en el Español, en noviembre de 2021, hasta ahora hemos recorrido toda España de cabo a rabo y con una recepción de público, además, muy cálida. Así que sí, el espectáculo me está dando muchas alegrías.

–Juntar en escena a Concha Piquer y Lorca fue como una bomba atómica, ¿no?

–Jugamos con una ucronía, porque hasta ahora no tenemos constancia de que Concha y Federico se hubieran conocido, aunque todo indica que sí, que se conocieron: estamos en Madrid, a mediados de los treinta, dos personajes famosísimos y, encima, tenían un amigo en común que era Rafael de León, la tercera pata tan importante de este espectáculo. No hay foto de ellos, no hay constancia del encuentro. Lo que hacemos en "En tierra extraña" es fabular con este encuentro de esos tres buques, estas tres personas maravillosas, irónicas, talentosas y, además, juntarlas en un momento tan especial para la historia como es el inicio de la Guerra Civil.

–Porque se desarrolla el día en que matan al teniente Castillo.

–Ese mismo día. Rafael de León sale a comprar unos churros para Concha Piquer y cuando vuelve, lo hace con la noticia. El montaje se desarrolla en ese momento político tan terrible y estremecedor.

–Y, de fondo, las canciones de la Piquer.

–Claro. Se trata de un maravilloso tesoro de canciones que todos tenemos instalados en algún lugar del cuerpo. Pero "En tierra extraña" habla de la empatía, de dar la mano al otro, de acercar posturas y qué mejores personajes que estos tres. La vida de Concha Piquer es absolutamente arrebatadora y Federico y Rafael son seres extraordinarios.

–Pinta a la Piquer casi como una mujer del siglo XXI.

–Es que era una mujer del siglo XXI: somos al final lo que hacemos, no lo que la gente dice que hacemos y, verdaderamente, Concha lo demostró con su trayectoria. Era una mujer que se marchó de Valencia con 14 años. Se fue a Nueva York de la mano de su madre, pero, en realidad, de la mano del maestro Penella. Fue una mujer muy liberada sexualmente: tuvo su vida, tuvo sus amantes, tuvo sus hijos fuera del matrimonio. Ella montó su compañía: fue una mujer empresaria en aquella época. Luego vino la Dictadura. Imagino que vamos cambiando, pero en el momento en que pillo a Concha tiene veintinueve años y es mujer libre y comprometida con su propia realidad. Nada que ver con el estereotipo que pueda haber de ella.

–El que hay es que cantó al Antiguo Régimen.

–Me atengo a los hechos, a su vida, a los acontecimientos que marcaron su vida: marcharse de España tan joven, tener una vida sentimental y sexual tan libre. Era una mujer muy empoderada, que es un término que se utiliza ahora y todo eso no se corresponde con la realidad que hubo cuando Franco subió al poder. Para mí Concha significa la mujer de la república que podía votar, que se podía divorciar... todos esos avances fueron castrados con la Guerra Civil. Las etiquetas son muy peligrosas porque resumen demasiado un aspecto de su vida.

–¿Qué fue lo que le incentivó para escribir esta historia?

–La llamada de José María Cámara: un señor maravilloso, inteligentísimo, uno de los socios de Som Produce, la empresa de los musicales. Hace muchos años que nos conocíamos. Me llamó, nos vimos, empezamos para charlar. Él quería que yo hiciese un musical en el que pudiera recoger parte del repertorio maravilloso de la copla, quería traer a escena a Concha Piquer y quería hablar también de qué es España y qué es la patria. A partir de esas conversaciones fue que me inventé todo esto: el encuentro con Federico, que estuviera Rafael. Siempre hay un arranque, en este caso fue José María Cámara que fue, indiscutiblemente, el gérmen de esto. A partir de ahí, mucho trabajo de equipo, un equipo fabuloso: tanto el que no ve el público, como el que está encima de las tablas. Así que nada, muy feliz de que sigamos recorriendo España y de que ahora lleguemos a Avilés.