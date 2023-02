Quejas de vecinos de Verdicio por la falta de teléfono e internet

Vecinos de Verdicio llevan semanas sin teléfono fijo y sin acceso a internet. Los afectados han presentado varias quejas a la empresa suministrado, Movistar, pero dicen que no les han solucionado el problema todavía. "En septiembre hubo una tormenta y comenzaron los problemas, luego, por unas obras se movió un poste y la cosa fue a peor. Desde el 16 de enero hemos puesto varias reclamaciones pero ya no sabemos a dónde acudir", señaló una de las sufridoras vecinas.

"Estoy haciendo un curso online de la Universidad y como no tengo internet me es complicadísimo. Además, mi madre es una persona muy mayor que sólo usa el teléfono fijo y como no funciona no la puedo tener bien controlada. Los recibos nos llegan igual que si tuviéramos el servicio. Estamos desesperados", manifestó una de las vecinas afectadas.