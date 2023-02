El PP señala a Festejos: "Tendrán que demostrar contrataciones muy sospechosas"

Para Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, las fiestas de Antroxu, que concluyeron este miércoles con el tradicional Entierro de la Sardina, han resultado "sospechosas", sobre todo por los contratos cerrados para la celebración invernal, "una de las más exitosas de los últimos años", en palabras de José Ferrera, el portavoz de Ciudadanos en Avilés.

Llamazares, que rechazó por inadecuado para las familias el concierto de "la agrupación Ojete Calor", señaló directamente a la concejalía de Festejos y, por extensión, a la alcaldesa de Avilés, a Mariví Monteserín, cuando aseguró: "Antes de terminar el mandato tendrán que demostrar y justificar contrataciones muy sospechosas, fraccionamientos de contratos y, sobre todo, contrataciones externas obviando al personal de la casa". Añadió a este respecto que no había podido hacerse con todos los contratos referidos a las fiestas y, por esta razón, los considera "sospechosos". En todo caso señaló dos que no terminaron de gustarle: el de Ojete Calor y el de la retransmisión en directo del Descenso. El primero fue de 36.500 euros y el segundo 17.036 euros cuando, dijo, "venía costando 1.000". Esta retransmisión, señaló este miércoles la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, fue seguida por 10.000 personas.

La portavoz del PP señaló que las fiestas de Carnaval sirvieron para empezar la campaña electoral del PSOE. Y probó esta afirmación en el hecho de que uno de los presentadores de la gala de Coronación –el actor Félix Corcuera– calificara a Mariví Monteserín como "la mejor alcaldesa". Pero no sólo a la regidora, también a Alonso y al coordinador de Festejos que, reconoció, no existe porque no tiene contrato. "Esta vez no, otras sí".

Las críticas de Llamazares no tuvieron eco en el resto de la oposición. Sara Retuerto, la portavoz de Cambia Avilés (CA), confirmó que la valoración del Antroxu por parte de su grupo ha sido "positiva". Y destacó en este sentido "el impulso que se ha dado al Descenso de Galiana con más peñas y más artilugios". Retuerto añadió que el trabajo realizado este año va a ayudar a resituar el Antroxu en la posición que había tenido durante años. "Al final, las fiestas de Carnaval han triunfado en la calle y hay que saber escuchar a la gente", apuntó la concejala.

Llamazares criticó también la organización del baile en el Palacio Valdés del domingo. Puso en duda que fuera el lugar para albergar "una verbena" y criticó que también "se pudiera beber" porque para eso "están los bares, que en otros momentos del año sufren y tienen más dificultades".

Para José Ferrera, el portavoz de Ciudadanos (Cs), "el Antroxu de este 2023 ha sido el mejor en años". Destacó: "La gente en la calle y una programación muy buena". Para este concejal, la implicación de las peñas en el desarrollo de las fiestas ha redondeado el éxito de la celebración.

Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox en Avilés, apuntó: "Es evidente que ha habido mejoras respecto a años anteriores. Es obvio que se ha logrado sacar a los avilesinos de casa para disfrutar y traer a personas de fuera; sin embargo, ha habido fallos evidentes en la programación como la hora de salida de artilugios en el descenso de Galiana", lamentó. Para Martínez Riola hubo "falta de organizacion en el Descenso". Pese a ello reconoció "el esfuerzo para recuperar los carnavales, aunque queda un largo camino..." Reclamó, en todo caso, "más promoción fuera de Avilés para que la gente lo conozca" y para que la celebración que llegó a ser "la más importante del norte de España" recupere el tiempo perdido.

Javier Vidal, el concejal no adscrito, calificó de "excelentes fiestas" las celebraciones de Antroxu y propuso que los ganadores del Descenso "desfilen con las carrozas de Pascua".