Es lo próximo, y si no al tiempo. Apenas comienza un nuevo año, y es imposible, –aunque sinceramente se pretenda–encararlo, afrontarlo, darle la bienvenida con alegría, con esperanza, en ciertas ocasiones, desgraciadamente, hasta con ganas de vivir.

Decía al principio, que es lo próximo –refiriéndome al título de este artículo– que nos van a hacer tragar con rodillo incluido: la presunción de indecencia.

Creo que el trágala, el todo se vale, la impuesta sumisión, ese sacar conejos de la chistera, la propia indecencia –entre otros– son denominadores corrientes de gobiernos que llegan al poder –algunos de manera confusa–y que una vez allí usan todo ello y más, para entre otras cosas, implementar en los diversos territorios, en otros casos colectivos, en otros hasta un simple boca/oreja, el arte de instruir e influir a su modo y de tal suerte tener catecumenizado al pueblo, y que casi así, puedan certificar en ese momento una próxima victoria electoral, que les ratifique (ahora sí, con votos) en el poder, con toda la tierra quemada que se fue dejando atrás, hasta la victoria final como dice alguno de sus cánticos revolucionarios, desolación, injusticia, y otras ruindades propias de un desgobierno.

Y en esto, llegó el comunismo. Que no sería por falta de ir dejando por el camino desgraciadas pistas, que hoy todos sobradamente conocemos. Está visto y comprobado que si cual ideario de fiel cumplimiento se tratase, nuestra sociedad instruida por nuestros gobernantes, cada día que pasa tiene menos respeto, menos coherencia y menos dignidad, taras éstas que en absoluto les son ajenas a quien –por supuesto– las instruye.

Es importante por favor, reparar y meditar sobre estas tres acepciones, que aunque aparentemente parece no tengan interrelación, nada más lejos de la realidad. La dignidad nos pertenece por naturaleza humana, es consustancial al ser humano, y a lo largo de nuestra vida nos enfrentaremos a situaciones en las que podemos perderla. Es nuestro deber velar y hacer velar por su perpetuidad; de igual manera, la de los demás. Debemos vivir en coherencia con nuestros valores, escuchar nuestra conciencia, respetar y hacer respetar, poner límites y aprender a decir que no. Conjugando entre sí estos tres principales valores, dignidad, coherencia y respeto, viviremos una vida responsable, sin la menor duda. Si no seremos, eso en lo que nos quieren convertir nuestros gobernantes, simples peleles, asalariados y dependientes del poder, que cuando se les reclama, siempre están. Incondicionales para lo que sea, hasta para decir y refrendar auténticas barbaridades.

¡Qué indecencia señor, qué indecencia! Pero que más nos da. Si en cuatro días al paso que vamos, serán capaces de legitimar la indecencia como valor preponderante en nuestras respectivas vidas sociales, si antes alguien, no lo remedia.

Desde luego no será por falta de comentario, tanto de mi respetado, amigo y compañero de sección, Fernando Balbuena como mío propio, cuando vez tras vez denunciamos situaciones un tanto chocantes con el común y generalizado sentir de la ciudadanía. Yo creo que este año toca despertar del largo letargo del que venimos. Creo sinceramente, que existen otras maneras de que nos escuchen, y esa presunción de indecencia que un día puedan proponernos para su firma y rúbrica, pues quede como mucho en eso, en titular de un artículo o comentario de un periódico.

Estamos tocando techo, o ya lo hemos tocado, en aquellas cosas o cuestiones que entran dentro de los cánones de lo creíble o de lo honestamente prometido. Vemos en televisión casi a diario, el morro y cinismo que algunos políticos gastan cuando hoy dicen una cosa y mañana justamente la contraria. Es ejemplo claro de lo que digo, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en bastantes ocasiones se refiere a los ciudadanos y se nota, se palpa, se ve, la displicencia absoluta con la que nos trata en sus discursos o manifestaciones. Si uno no se esforzara en ocasiones para procurarse oído duro, y peor visión, apreciando lo que escucha y ve, llegaría a sentirse una mierda, que es justamente lo que piensa toda esta patulea de todos nosotros.

Más que nunca y llegado o casi llegado este punto casi sin retorno al cual nos quieren llevar, imploro, rezo y me encomiendo a la Santina de Covadonga, para que nos salve de tanta mala arte y la indecencia no se convierta en seña legal y salvoconducto de los gobiernos del mundo.