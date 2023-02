"La Atención Primaria, columna vertebral del sistema sanitario, está en estado grave"

Amando Martín Zurro (Valladolid, 1945), doctor en Medicina y Cirugía, es considerado uno de los padres de la Medicina de Familia en España. "Por razones de edad, yo ya pasaba por allí cuando empezó toda esta movida a principios de la década de los 80", señala con modestia. Martín Zurdo pronunció este viernes en Avilés una conferencia sobre la Atención Primaria organizada por IU, en colaboración con Cambia Avilés.

–¿Creíamos que nuestro sistema sanitario era un Ferrari y en realidad teníamos un Twingo?

–Bueno, ni una cosa ni la otra (ríe). Tenemos un sistema sanitario realmente bueno pero que, desde hace diez o quince años, no ha sido cuidado lo suficiente por los políticos y los responsables de la gestión. Esa falta de cuidado del sistema, con una cierta parálisis innovadora para irse adaptando a los cambios sociales, lo ha ido colocando de manera progresiva en una situación de cierta debilidad. Esa debilidad se acentuó a partir de la crisis económica de 2008. El sistema sanitario padeció recortes y hemos ido aguantando el tipo, pero fue a peor. La pandemia, en 2020, fue la puntilla del toro. Con la pandemia emergieron con mucha potencia todos los problemas que venían ya desde hace años.

–¿Y de todo el sistema, la situación más grave está en la Atención Primaria?

–Sí, su situación nunca ha sido muy boyante en España, pero realmente ahora está en una situación crítica, grave. Estamos en un punto en el que o se toman medidas inteligentes que sepan arreglar no solo los problemas de fondo, sino otras urgencias que van surgiendo en el día a día, o corremos el riesgo de que los deterioros que está sufriendo el sistema se vuelvan irreversibles y realmente peligre uno de los pilares del estado de bienestar, el sistema sanitario.

–¿Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas?

–Diferencias hailas, pero de este contexto que le acaba de comentar participa todo el mundo en el conjunto del Estado. Hay algunas donde es más llamativo, porque se han distinguido de manera muy clara, como es el caso de Madrid, donde la inversión en sanidad es la más baja de España, pero en general es un mal estatal. La Atención Primaria no es solo la puerta de entrada al sistema sanitario, sino su columna vertebral y sin la cual el sistema corre un riesgo muy importante de hacerse insostenible. Cuidar la Atención Primaria es cuidar el conjunto del sistema sanitario español, sin ninguna duda. Creo que los políticos y los gestores, pensando en eso de que teníamos un Ferrari, de los mejores sistemas sanitarios del mundo, se han apoltronado demasiado y han dejado de prestar atención a esos deterioros de los que ya se les venía advirtiendo y hemos llegado a esta situación tan crítica actual.

–¿Asturias sale bien parada en esa comparativa por autonomías?

–Asturias está de la media para arriba, en una situación bastante aceptable, pero dentro de ese marco general negativo.

–¿Cómo se puede corregir la falta de médicos de familia, que vienen denunciando las condiciones laborales que padecen y piden hasta tiempo para tener vida personal?

–España, curiosamente, tiene una proporción de médicos buena si analizamos su número por cada 100.000 habitantes, de las mejores de Europa. Tenemos mucho más déficit de profesionales de Enfermería que de médicos, pero están mal distribuidos entre las distintas especialidades. Es curioso, el Ministerio lleva años encargando periódicamente estudios sobre las necesidades de especialistas y no hace ningún caso a sus resultados. No se ha hecho una buena planificación. Y en el caso de la Medicina de Familia, como las condiciones de Atención Primaria se han ido deteriorando (por cargas de trabajo excesivas, precariedad laboral, se han hecho burradas desde el punto de vista laboral), los profesionales cuando acaban la carrera o incluso la especialidad, no quieren acabar en Atención Primaria y se sienten más atraídos por otros servicios que ofrecen mejores condiciones, como Urgencias, o se van a la medicina privada.

–¿Y cuál es la solución?

–Como estamos en una situación crítica grave de causas complejas y estructurales, el abordaje de la situación no es nada fácil. Hay que intentar combinar medidas de corto plazo con medidas de medio y largo plazo. Las de corto plazo tienen que dedicarse a eliminar estas situaciones intolerables que se siguen produciendo desde el punto de vista laboral, y las de largo atacar los problemas estructurales de fondo que vienen arrastrándose desde hace años.

–¿Por ejemplo?

–La atención primaria concebida como parte del sistema, que tiene que estar muy orientada hacia las personas, individualmente, pero también hacia la comunidad, ha ido perdiendo esa parte de orientación comunitaria y se ha quedado bastante enclaustrada en la consulta clínica del médico y del profesional de enfermería, perdiendo la perspectiva comunitaria. Hay que reconsiderar eso y volver al modelo que se puso en marcha a mediados de los años ochenta del siglo pasado.

–¿Es entonces la Atención Primaria la columna vertebral del sistema sanitario y la que menos se ha cuidado?

–Sin duda, es la columna vertebral del sistema sanitario y a la que se ha prestado menos atención. Los políticos tienen cierta tendencia a pensar que van a tener mucho más retorno en forma de votos cuando inauguran un hospital que cuando inauguran un centro de salud. Y no se dan cuenta que lo que genera más beneficios para la salud de la gente es disponer de una sólida Atención Primaria.

–Estamos en año electoral, ¿qué pide a los políticos?

–Tienen que recapacitar y pensar en esa perspectiva que le comentaba antes de corto plazo, pero también de medio y largo plazo. Y todo esto no se hace sin recursos, hay que incrementar la financiación de la Atención Primaria.

–¿Y qué mensaje lanza a esos ciudadanos que llaman a su centro de salud y tardan día en ser atendidos por su médico de cabecera?

–Que tienen que autorresponsabilizarse del problema también y seguir luchando con los profesionales, si es posible, porque se está poniendo en juego su propia salud. Los deterioros que perciben no son por culpa del profesional que tienen allí al lado, hay responsables desde la política y la gestión a los que hay que seguir apretando para que realmente cambien las cosas de manera positiva.