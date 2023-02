"Los Linces" comienzan a retirarse como los "Beatles", tocando en una terraza

La banda "Los Linces", que comenzó a "maullar" hace sesenta años –sesenta–, va camino del retiro. O eso dicen sus componentes, sobremanera el más veterano de todos: José Miguel Díaz. Han organizado este mediodía –a las 12.00 horas– el primero de sus conciertos de despedida. Será en la terraza de la librería Campoamor –la antigua La Esperanza–, en la calle de la Muralla. Con este recital los avilesinos quieren emular a sus maestros, inspiración, y vida: a los "Beatles". Los de Liverpool el 30 de enero de 1969 subieron a la azotea del Apple Corps, al edificio de las oficinas de la más legendaria banda de rock de la historia, en pleno centro de Londres, y comenzaron a entonar "Get Back". Con la melena de John Lennon al viento, con frío invernal que se nota en la cara de Paul McCartney. Y "Get Back" era "volver", pero no volvieron. Cada uno de los cuatro se fue por su lado. Y ahora sólo quedan dos.

"Los Linces" –que se han retirado tantas veces como Antoñete–, dicen que de este va la vencida. Tienen previsto iniciar el primero de sus espectáculos del adiós al aire libre. Estuvieron mirando el cielo no fuera a ser que rompiera a llover y cuando los meteórologos confirmaron el buen tiempo decidieron subirse a la azotea del edificio modernista. Como la banda más importante de la historia, como el espejo en el que los de José Miguel Díaz se han estado mirando desde hace seis décadas, que "Los Linces" son uno de los grupos –conjuntos– "cover" más antiguo de la escena nacional. Y, además, profetas en su tierra. Lo demostraron este pasado diciembre, cuando participaron en el concierto-festival que se montó en la Casa de Cultura a propósito de los primeros veinte años de la publicación del libro "Avilés, espíritu de rock’n’roll", de Béznar Arias. La primera vez que se retiraron "Los Linces" fue en 2009. Montaron una fiesta enorme en el teatro Palacio Valdés. Y, después, se retiraron otras veces, pero sin mucha gana, que se convirtieron en la banda de acompañamiento de leyendas de la música española como Mike Kennedy, Micky, Phil Trim, Lorenzo Santamaría... Han tocado por media Asturias y también al otro lado del Atlántico, en la ciudad de Santo Domingo, en el escenario del Hard Rock Café de la capital dominicana y hasta en The Cavern, el bar (ahora es museo) que escuchó a los "Beatles" la primera vez de todas, cuando todavía eran cinco. Sesenta años han dado para mucho, incluso para parar cuando José Miguel Díaz recorría el mundo de aquí para allá por motivos laborales. Y, así, con la sensación del deber cumplido –y un cansancio de décadas del líder de la formación (eso dice)– es que han decidido emular a los de Liverpool y subirse a la azotea de la librería de la calle de La Muralla y grabar el principio del final (o eso dicen también). "Durante las próximas semanas vamos a ir desgranando todas las actividades que se van a desarrollar en este 2023, para que esta celebración no pase inadvertida", aseguró Béznar Arias, el promotor de la fiesta de este mediodía en la que habrá cámaras grabando los penúltimos acordes de la banda y público en las aceras, que no siempre se escucha rock desde una azotea. "Os invitamos a uniros a este viaje en el tiempo, tiempos de ilusión, de alegrías y tristezas, de incertidumbre y de mosqueos, de enfados y de reencuentros, al fin y al cabo, tiempos de rock’n’roll", añadió. "Me cuesta trabajo seguir, creo que ha llegado el momento de la despedida", confesó Díaz, el líder de este grupo, no hace mucho, cuando recibieron un homenaje en La Carriona. Juan Menéndez, Julio Gilsanz, Richi Fuentes, Mandi Suárez y José Miguel Díaz –la formación de la banda más duradera: siete años consecutivos a este y al otro lado del océano Atlántico– son los que saldrán al escenario tan singular este mediodía. Y fijo que cantarán "Get Back", que es "volver".