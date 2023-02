"Tenía muchas inquietudes, pero nunca me había metido a componer rock"

Dani Herrero –va a firmar como Herrero– ultima su primer disco: "Nada es perfecto". Lo ha grabado en los estudios Acme de Miranda y tiene previsto presentarlo el próximo 29 de marzo en la sala Fun House, en Madrid. Mientras que sale y no sale, ya está en Youtube el tema que abre la publicación: "Boomerang".

–¿Qué hay en "Nada es perfecto"?

–Tenía muchas inquietudes, pero nunca me había metido a componer, a hacer rock, que es lo que me gusta al final. Como en la pandemia nos aburríamos bastante, nos dimos a componer. Poco a poco fui maquetándome yo todo y luego empecé a contar con muchos amigos y me decían: "Coño, Dani, ¿por qué no te animas a sacar el disco?" La historia es que vine al estudio de mi primo Miguel Herrero, a Acme, grabamos un par de temas, pero se volvió a poner la cosa chunga con la pandemia. Así que ideamos otra forma de trabajar: envié la maqueta a mis amigos, músicos de "Fito y Fitipaldis", de Miguel Ríos, y ellos me devolvían la pista grabada. Les daba carta libre para que la cosa cogiera color y así fuimos grabando el disco. Entre pitos y flautas, el proceso ya son tres años: se alargó la cosa.

–Saxofonista de pro, se ha puesto a cantar.

–Y a cantar rock en castellano.

–¿Y cuántos trabajan con usted, al final?

–Una veintena de músicos.

–Tiene muchos amigos.

–Además, de verdad.

–¿Por dónde va "Nada es perfecto"?

–Por mis influencias de toda la vida: desde los "Eagles" a "Los Secretos" a un montón de grupos, de aquí y de fuera, que siempre me llamaron la atención.

–Todo el mundo le conoce como músico de banda y ahora salta a protagonista de la fiesta.

–Lo que siempre me había gustado es esto: sacar mi propia música. Me decanté por el saxo porque trabajo con mucha gente, pero al final lo que disfruto es sacando lo que es mío.