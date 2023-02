La falta de relevo generacional lleva al cierre a buen número de comercios de la ciudad

El cierre de algunos comercios de Avilés no solo tiene que ver con el alza de los costes. La razón principal es que no hay relevo generacional. Mientras tanto, los negocios que se abren corresponden en su mayoría a nuevos emprendedores que apuestan por la especialización, sea el sector que sea, lo mismo por ejemplo en el textil, la moda o en el de telecomunicaciones. Y todo este proceso se mantuvo durante las rebajas, que "no han ido mal", porque han servido para reducir stock y cubrir gastos, aseguran en el sector, donde apenas pueden celebrar haber conseguidos márgenes que les den un respiro de cara a la nueva temporada.

La Unión de comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) registra una casi constante "movilidad" en el sector. Una parte de ella se explica por el impacto del incremento de los gastos de mantenimiento de la actividad como consecuencia de la guerra y del encarecimiento de los suministros, fundamentalmente de la electricidad, y en muchos casos también por el incremento del coste de los alquileres. Todos estos elementos han repercutido, admiten en el sector, en que los descuentos en el periodo de las tradicionales rebajas de invierno no hayan sido elevados, como en campañas anteriores. A ello se suma que desde 2012 hay ofertas todo el año, y que "la situación económica no permite realizar descuentos elevados, porque es necesario que la caja permita pagar los recibos", señalaron las fuentes consultadas. A la situación económica, el comercio avilesino suma un factor que está empezando a impactar de manera llamativa: la carencia de relevo generacional. "El sector es fundamentalmente de negocios familiares, y pocos son los descendientes que optan por la continuidad cuando los fundadores se jubilan", explicaron desde Ucayc. Pero eso no significa que el comercio local tienda a la desaparición. De hecho, desde la asociación que les aglutina, la visión de futuro es optimista porque "se están dando los pasos necesarios no solo para su continuidad, sino para su futura hegemonía. Avilés es un polo industrial, y está claro que va al alza. Eso supone riqueza. También se está apostando por hacer más atractiva la ciudad, por el turismo y la peatonalización. Todo ayuda a atraer y fijar población y eso es la base del comercio", señalaron desde la Ucayc. Eso sí, un comercio moderno, especializado y complementado con la digitalización.