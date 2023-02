Nardo Villaboy cambia de objetivos

Son muy pocos los avilesinos que no salen en los cientos de miles de fotos que Nardo Villaboy hizo en sus cincuenta años de ejercicio profesional, medio siglo con la cámara en ristre y el ojo en la mirilla. Personas, además, de varias generaciones: los que hoy son abuelos –como el propio fotógrafo– inmortalizados en imágenes en blanco y negro de un Avilés que saludaba ilusionado la llegada de la democracia; y los que son padres, en muchos casos celebrando en familia y con amigos sus bodas, banquetes y comuniones, la famosa "BBC" que dio de comer durante décadas a los fotógrafos "de eventos".

Los más jóvenes son harina de otro costal porque con la irrupción y generalización del uso de dispositivos "inteligentes" (tabletas, smartphones...) la fotografía se ha democratizado y los profesionales dejaron de ser imprescindibles. Esto le pilló a Villaboy en la recta final de su carrera, rematada hace pocas semanas con una esperada jubilación que le ha hecho "cambiar de objetivos", valga la expresión tratándose de un fotógrafo.

La semblanza humana del fotógrafo que marcó una época en el Avilés del último cuarto de siglo XX comienza obligadamente por su nacimiento en el barrio de Sabugo, circunstancia que el protagonista apunta con orgullo. El padre respondía al estereotipo laboral del tardofranquismo: un pluriempleado, peluquero de día y técnico de mantenimiento de la Compañía del Tranvía por las noches. La madre, también: ama de casa a la que no le caían los anillos por sacarse un sueldillo limpiando en casas ajenas.

La familia se mudó al poco de nacer "Nardín" al Tocaráte, uno de los barrios construidos deprisa y corriendo para alojar la creciente población avilesina.

Resume Nardo Villaboy su infancia con tres de las actividades en las que se ocupaba: "Tirar piedras, jugar a las chapas, disparar con el gomeru..." Y preguntado por algo que falta en esa relación, la escuela, responde: "Pirando". O sea, que el guaje y los libros se llevaban "de aquella manera". A los 15 años Villaboy ya se estaba buscando la vida: el taller mecánico Adasa, construcciones y canteras Mota, Montajes Nervión... Y a los 20 años, la mili: "Entré en el cuartel de El Ferral (León) mandando Franco y salí licenciado con el Rey Juan Carlos coronado".

De vuelta a su querido Avilés y con 23 años conoció a la que iba a ser su esposa, Carmen Álvarez. "Mis primeros escarceos con la fotografía los había tenido en el Club Juvenil, donde había hasta un laboratorio de revelado. Fue al conocer a Carmen, que sabía más que yo de fotografía, cuando la cámara empezó a convertirse en parte sustancial de mi vida". También contribuyó mucho al desarrollo de esa vocación el suegro de Villaboy, el empresario de pompas fúnebres Álvaro Álvarez, gran aficionado a la fotografía.

El primer estudio fotográfico lo montaron Nardo Villaboy y Carmen Álvarez en un primer piso de la calle La Muralla, encima del Café Colón. Corría 1979 y Avilés, como toda España, era un hervidero social en el que los vientos democráticos habían entrado cual huracán haciendo jirones el pesado telón de la dictadura. Villaboy retrató aquel Avilés y sus gentes ávidas de libertad, el costumbrismo de la Villa, las manifestaciones obreras, los nuevos políticos llegados al ayuntamiento, las expresiones festivas... Lo hizo sin saber entonces que esas fotos documentarían muchos años más tarde la Transición política en clave local.

Como buen fotógrafo todo terreno, Villaboy lo mismo inmortalizaba bodas y bautizos que ejercía de fotoperiodista, primero para el desaparecido "Asturias Diario" y, más tarde, para LA NUEVA ESPAÑA. "Había huelgas cada dos o tres días, eran muchas las cosas que se reivindicaban en aquellos años y, por tanto, un fotógrafo de prensa tenía mucho que retratar. Fue una etapa gloriosa para el formato analógico", asegura.

Sin dejar de atender los encargos de la "BBC", Villaboy diversificó su actividad hacia el sector de los fascículos coleccionables (es el autor de las imágenes de varias colecciones de este diario), cubrió visitas de la realeza y se convirtió en una especie de fotógrafo oficial de los Sitges cuando esta familia tenía el control de Asturiana de Zinc. Fue viniendo de un viaje a Santander por encargo de Francisco Javier Sitges cuando Villaboy tuvo un grave accidente de tráfico que le dejó cojo.

"Las secuelas del accidente me hicieron cambiar el enfoque de mi trabajo y empecé a experimentar con la foto nocturna, menos exigente en cuanto a movilidad. Así surgió el primero de mis libros: ‘Asturias desde la noche’, prologado por una entonces desconocida Ángeles Caso". La producción bibliográfica no dejó de crecer desde entonces y totaliza 43 libros, 17 de ellos dedicados a temas asturianos y muchos de ellos elaborados con fotos aéreas, un género del que Villaboy acabó siendo especialista.

"Un día, en una boda, vi a un guaje haciendo fotos con el teléfono móvil y tuve el pálpito de que era el principio del fin para la fotografía profesional como la habíamos venido entendiendo en el siglo XX. No me equivoqué", confiesa el autor de una cifra de fotos que nunca ha podido contabilizar: "No sé si serán un millón o un millón y medio. Digamos que ‘cienes y cienes’ como canta Sabina".

El Villaboy "jubileta" ya solo dispara la cámara –dice– "por compromiso", comparte esporádicamente fotos memorables de Avilés en las redes sociales y se afana –presumiblemente con ayuda de su esposa– en escanear y ordenar su vasto archivo de negativos. Que no es el suyo solo porque en los últimos años adquirió el material legado por el fotógrafo José Espolita Rojo, quien documentó ampliamente el Avilés de las décadas comprendidas entre 1930 y 1960.

Como si una se tratara de una de esas legendarias alineaciones de fútbol que se acaban aprendido de memoria, Villaboy entra con el "9" en el equipo ideal de la fotografía avilesina: Lois Rapp, José Espolita Rojo, Fernández Mariño, Alonso Ibarra, Fran, Nóvel, Huarte, Mina... Gracias a ellos, Avilés tiene memoria gráfica.