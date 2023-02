Las obras de asfaltado y reordenación del tráfico en El Nodo eliminará plazas de aparcamiento

La reurbanización y la reordenación de la circulación del tráfico en el popular barrio avilesino de El Nodo llevará a la eliminación de plazas de aparcamiento en esa zona. Para aliviar esa carestía, y aprovechando la nueva planificación del servicio de transporte público, el Ayuntamiento "municipalizará" la veintena de plazas para aparcar que hay en la estación de autobuses, entre la propia terminal y las que corresponden a las empresas de alquiler de vehículos, y que ahora son de uso privado -las que están contra el muro que separa la estación de las vías-.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, los concejales de Diseño Urbano y Movilidad, Pelayo García, y de Participación Ciudadana, Jorge Luis Suárez, visitaron ayer El Nodo acompañados del presidente de la asociación de vecinos, José Luis Rodríguez. El objetivo era ver "in situ" dónde se van a ejecutar las obras de reurbanización, acompañadas de la reordenación del tráfico. El proyecto ya está en fase de redacción y el presupuesto de inversión ascenderá a 175.000 euros.

Monteserín explicó que estas obras están contempladas en el presupuesto de este año, y que se financiarán mediante un préstamo que el Ayuntamiento licitará en la primera mitad del ejercicio por un total de cuatro millones de euros. Los técnicos municipales ultiman el proyecto técnico de obras con la intención de licitarlo en otoño. La zona en la que se actuará se corresponde con el poblado de pescadores, comprendiendo las calles de Balandro, La Trainera, La Carabela, El Bergantín, El Navío, Patache, La Goleta, La Corbeta, El Falucho, El Galeón, La Galera, La Fragata y El Batel, la travesía de la Iglesia (el tramo más próximo al poblado) y la plaza de San Telmo.

Los trabajos consistirán en renovar pavimentos de calzada en todas las vías, e instalar señalización horizontal y vertical de acuerdo con la nueva ordenación de la circulación y del estacionamiento, que se está definiendo de manera consensuada con la Policía Local.

Lo que sí está claro es que se distribuirá el tráfico de manera que se eliminará el doble sentido de circulación, y se prohibirá el aparcamiento en algunas zonas del poblado de pescadores. También se aprovechará para reordenar el cruce que comunica el tradicional barrio con la zona nueva, que da acceso a los centros educativos y la iglesia. Estas medidas supondrán la pérdida de plazas de aparcamiento, por lo que el Ayuntamiento incorporará el aparcamiento ahora privado en la estación de autobuses. Está sin definir si esas plazas se incluirán en la ORA o no.

"Para no pagar, muchas personas que no son del barrio, vienen a aparcar aquí, y los residentes no tenemos donde dejar los coches y a veces ni por donde pasar. Necesitamos una solución", señaló el presidente del colectivo vecinal.

También se ampliarán las aceras en determinadas zonas, se pintarán nuevos pasos de peatones –uno de ellos elevado en La Goleta–, y se crearán zonas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Por último, se contempla el desmontaje y reparación de barandillas en parte de la calle de La Trainera.

Roban una mesa del centro social del barrio que no había cumplido dos meses en funcionamiento

Hace más de dos décadas que no se realizan tareas de pavimentación ni de reordenación en las calles del poblado de pescadores, señaló ayer el presidente de la asociación de vecino de El Nodo. Donde sí se realizaron mejoras por parte del Ayuntamiento fue en el firme (700 metros cuadrados) y la construcción de un tramo de acera –50 metros de longitud y 1,80 meros de ancho– en la travesía de la Iglesia, con un coste de 40.583 euros. También se renovó el pavimento de la zona de aparcamiento afectada por las raíces de los árboles. Esas obras permitieron mejorar la accesibilidad a los centros educativos del entorno, así como a la propia iglesia y al recientemente inaugurado centro social de El Nodo, en el que se han invertido cerca de 240.000 euros.

La alegría que supone para los vecinos que se vayan a hacer mejoras en el barrio es el contrapunto al disgusto que supuso el robo sufrido recientemente en su nuevo edificio social: una de las dos mesas instaladas en el exterior del edificio, de considerable tamaño y peso, que estaba atornillada al suelo. "No duró ni dos meses. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Era pesada y cara, de madera tratada", lamentó el presidente vecinal. El edil de Participación Ciudadana, Jorge Luis Suárez, se comprometió a instalar una nueva.