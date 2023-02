Valliniello alza la voz contra el abandono del antiguo centro de FP: "Da pena"

"Este edificio tenía de todo: automoción, carpintería, peluquería... y mira en lo que quedó. Venían autobuses de todos los sitios, da pena, la verdad". Lo dice Eduardo Martín, vecino de Valliniello, mientras conversa a la puerta de lo que fue el centro de FP del barrio y hoy es un edificio sobre el que pesa una declaración de ruina. Los residentes en el barrio dan por hecho que el centro educativo será demolido, por eso plantean que "el solar que quede" sirva para albergar alguna nueva infraestructura. Por el momento, proponen que una buena medida sería la construcción de un centro geriátrico y de día, aunque están sujetos a otras instalaciones, "pero lo que se plantee que sea consensuado con los vecinos", defiende Alberto Velasco, miembro de la nueva entidad vecinal del barrio, que cuenta con algo menos de un millar de residentes.

"Lo que se haga tiene que tener utilidad, ha de dar vida al pueblo y algo importante, que no se deje morir como ocurre con este edificio", comentan en el corrillo formado por Eduardo Martín, Covadonga Suárez, Alberto Velasco, Paz Chao y Manuel González. Los cinco están a la puerta del complejo educativo que en los últimos años ha sido objeto de vandalismo. "No queda nada, ni las ventanas, el sistema eléctrico fue de lo primero que se llevaron, no deben quedar ni las tuberías", se lamenta Velasco. El edificio quedó sin uso en 2019, cuando la sede del departamento de Conservación y Restauración de la Escuela Superior de Arte pasó al nuevo edificio, situado en el polígono industrial de la ría (PEPA). "En cuatro años lo saquearon todo", critican los vecinos.

Algunos opinan, con ironía, que quizá lo único que da vida al espacio son los graffitis: "Hay alguno guapo". Pero, evidentemente, eso no les basta.

Los vecinos de Valliniello critican el abandono sufrido en esta instalación pública –"que la pagamos todos"– que primero fue un centro educativo de FP y más tarde fue sede del área de Restauración de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). "Da pena en lo que se convirtió, lo que tenía valor, lo destrozaron", resumen nada más girarse para volver a mirar al edificio principal del centro educativo, que como los otros, "está vacío" y "de vez en cuando recibe alguna que otra visita" de los amigos de lo ajeno.

Es un espacio de grandes dimensiones y tranquilo, "un sitio privilegiado. Tienen que darle un uso nuevo", afirman los vecinos, que no quieren volver a repetir la experiencia de "que haya otro foco de vandalismo" en el entorno, donde todavía queda en pie pero sin uso educativo el colegio Fernández Carbayeda, que tiene vida gracias a la asociación cultural "Valliniello Sound City", que cuenta con locales de ensayo y hace meses fue la sede de un festival de rock. El edificio del colegio es de titularidad municipal; el de FP, autonómica.

A estas reclamaciones, los vecinos suman una batería de propuestas que confían en que se solucionen a la mayor brevedad posible. Una de ellas es la conexión a internet. "Solo hay fibra en las viviendas próximas a la carretera principal, en el resto de casas hay una velocidad de 3 megabytes", indica Velasco, entre otros asuntos, que pasan por mejorar la seguridad vial, la movilidad y otros recursos de un barrio "que también es Avilés, porque el concejo llega más allá de la rotonda de la Palmera" y requiere la misma atención que cualquier otro punto del municipio, completan.

Así las cosas, confían en una pronta solución para el antiguo centro de FP, saboteado desde que dejó de ser sede de Restauración. "Proponemos un geriátrico y centro de día porque, al final, todos vamos para mayores y será una infraestructura necesaria, pero nos valen otros proyectos, eso sí, que sean consultados con nosotros", concluyen.