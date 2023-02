"Dalí supo llevar el marketing como muy pocos artistas, se vendía de maravilla"

Marisa Oropesa es la comisaria de la exposición "Salvador Dalí. Dibujar lo escrito", que se estrena en la cúpula del Centro Niemeyer este próximo viernes, 3 de marzo, y que permanecerá abierta al público hasta el 18 de junio. Se trata de una colaboración con el Museo Reina Sofía que reunirá en el centro cultural de la ría de Avilés un conjunto de obras que el maestro del estilo surrealista desarrolló en sus facetas como ilustrador y dibujante.

–¿Qué diferencia hay entre comisariar colecciones privadas y públicas?

–Realmente no hay una gran diferencia. Con las colecciones públicas es más fácil, va un correo que se ocupa de la obra. En las privadas el particular nunca va al montaje de la exposición y tiene una ventaja para el espectador, y es que puede contemplar colecciones que están en casas y no son accesibles. Es mucho más complicado ver obras de arte que forman parte de colecciones particulares.

–¿Y por qué cree que Salvador Dalí es uno de los pintores más aplaudidos?

–Dalí es un icono, se adelantó a su época. Él mismo era una performance. Su vida fue muy teatral, era un provocador como personaje y como pintor. Pero la suya es una provocación fantástica porque era un genio. La provocación de un genio siempre despierta amplitud de miras.

–Todo lo que dejó se lo entregó Dalí a su Teatro-Museo y al Reina Sofía, ¿estamos en disposición de conocer ya toda su obra?

–Ya han pasado muchos años pero siempre hay colecciones particulares que pueden sacar alguna obra a la luz. Si hace poco se ha descubierto un Vermeer y han pasado cinco siglos, ¿por qué no? Casi toda la obra está recogida pero siempre puede haber alguna pequeña sorpresa de cuadros que estaban a lo mejor hechos por él pero sin firmar. Hay artistas que firman siempre y otros a los que se les olvida en alguna ocasión, aunque no suele ocurrir mucho. Creo que estamos ante una obra muy clasificada y ordenada, con catálogos razonables.

–Los bocetos que incluye la exposición de Avilés son de "Don Juan", pero la relación de Dalí con el teatro viene de largo. ¿Cómo fue su relación con el mundo de la escena? ¿Consideraba Dalí que el cine y el teatro eran artes donde desarrollar su obra?

–Sí, por supuesto. Hizo películas, empezando por "El perro andaluz", "La edad de oro"... Siempre estuvo muy mezclado con las escenografías y para Dalí el teatro era un arte más, tanto como un cuadro. En esta exposición vamos a tener la suerte de ver esos maravillosos bocetos del Reina Sofía de "Don Juan".

–¿Y qué aportan a la lectura de la "Divina Comedia" los dibujos de Dalí?

–La "Divina Comedia" es un encargo que le hace el Gobierno italiano para celebrar un centenario de Dante Alighieri. Él lo coge con un entusiasmo increíble, dibuja un infierno mucho más agradable que el de Gustave Doré, con luz, muy mediterráneo. Ese encargo no llega a buen puerto porque se dice que o él pidió muchísimo dinero o los italianos no veían de recibo que se hiciera ese encargo a un artista español en vez de a un italiano. Como él ya había comenzado, decidió seguir y al final publicaron el trabajo en Francia. Hay otras dos series pero la que vamos a tener en el Niemeyer es la más importante. Para él fue fascinante. Se sabe que tenía un libro de la "Divina Comedia" en francés y a su lado anotaba cosas. Era un tema que le fascinaba de siempre.

–¿Qué queda por ver de Dalí en sus ilustraciones de literatura? ¿Cómo era su proceso creativo?

–Le encantó también ilustrar "Fausto". Hay que tener en cuenta que partimos de un artista surrealista totalmente. Es más, él decía "el surrealismo soy yo". Era muy importante para él hacer este tipo de acción con libros porque desarrollar el surrealismo en ellos era para él fantástico, se encontraba muy realizado. La gente va a haber un Dalí muy imbuido en el dibujo de lo escrito, es una versión distinta pero maravillosa de ese Dalí al que estamos más acostumbrados.

–Es su tercera exposición como comisaria en el Niemeyer. ¿Cree que la cúpula es el mejor espacio para la exhibición artística del centro?

–La cúpula en sí es una obra de arte, con lo cual es fantástico. Que el propio espacio sea arte ocurre en pocos sitios. Me gusta muchísimo hacer allí exposiciones porque es como recogida, es como si te encontraras en el útero materno, me parece un sitio mágico y fantástico para hacer exposiciones.

–¿Un llamamiento al público, para que acuda al Niemeyer a ver la exposición, más allá del tirón que tiene la firma de Dalí?

–Dalí es un icono del siglo XX, ha sido un adelantado a su tiempo, él era una propia performance. Ha sido una persona que ha sabido llevar el marketing como muy pocos artistas. Y no es lo mismo el marketing de un mediocre que el de un genio. En el caso de un genio, el marketing es maravilloso. Él se vendía maravillosamente. No hay más que leer las entrevistas que se le hicieron: decía que el surrealismo era él; cuando hablaba de Picasso decía, si él es pintor yo también... Para los periodistas era una gozada porque daba unas entrevistas que eran muy difíciles de conseguir en esa época. Hoy en día hay mucha más gente transgresora pero él es el gran transgresor. Tenemos la suerte de que entre las obras que se verán en el Niemeyer hay un óleo sobre cobre que es fantástico, acuarelas, dibujos... son fantásticas.