Rodríguez-Vigil: "El Estatuto de Autonomía es bueno, pero hay que rejuvenecerlo"

"La salud del Estatuto de Autonomía es buena pero necesita retoques", sostiene Juan Luis Rodríguez-Vigil, expresidente del Principado y codirector, junto con Roberto Fernández Llera, Síndico Mayor de Asturias, de la obra "Historias y prospectivas sobre cuarenta años de autonomía asturiana", editado por el RIDEA.

"El Estatuto es una norma que fue muy trabajada en su día, se hizo con un amplio consenso y las normas con consenso duran", afirma Rodríguez-Vigil. "Hay que rejuvenecer una norma bien hecha", añade. Los retoques, según el expresidente, deberían pasar por el Consejo Consultivo: "Este órgano debería hacer un análisis previo de las ordenanzas municipales y no a posteriori como se hace ahora. Hay que ir a una mayor cooperación municipal, para lo que hay que tener en cuenta que los ciudadanos no pierdan representación y que las mancomunidades son un fracaso. Ahora tenemos el área metropolitana, una normativa de gestión que está en marcha". Rodríguez-Vigil sostiene que el tratamiento de la lengua asturiana "está bien, no hay que cambiarlo; se promociona y hay un desarrollo generoso del uso, no debemos de articular problemas sobre este tema".

Fernández Llera recalca que una eventual reforma del Estatuto se debería hacer por consenso. "Pero hay que desarrollar las competencias pendientes que ya están en la actual norma como la gestión de los ferrocarriles que discurren por Asturias. Una competencia que debería desarrollarse siempre y cuando recibamos también la financiación", dijo el Síndico Mayor de Asturias.

El libro que se presentó ayer en La Serrana está prorrogado por Ramón Rodríguez, presidente del RIDEA, e incluye artículos de varias personalidades asturianas.