Las rotaciones sentencian al Avilés: dos de los cambios que propuso el Avilés no funcionaron

El Avilés llegaba a El Requexón con una baja segura en su once: Primo. El delantero cántabro cumplía ciclo de tarjetas y tenía que ver el duelo de la grada, pero, más allá de esa ausencia, nadie se esperaba la revolución que planteó Cañedo ante el Vetusta el pasado domingo (1-0). El ovetense apostó por Pedro Orfila, Luis Valcarce y Pablo Ortiz como titulares y el experimento tuvo más sombras que luces.

Valcarce, que cometió un error garrafal en el duelo ante el Arenteiro al fallar un gol vital sobre la línea del portero, tuvo un voto de confianza por parte de Cañedo, pero el extremo castellano-leonés no supo aprovechar la oportunidad. A pesar de que lo intentó en varias ocasiones y tuvo una acción muy prometedora cuando se logró marchar de varios rivales, el exjugador de la Ponferradina no fue capaz de dominar la banda izquierda y se mostró totalmente desactivado. Prueba de ello fue que Valcarce no salió a disputar la segunda parte, ya que el técnico blanquiazul movió a Jorge Fernández a su costado y dio entrada a Juan López en la medular.

Otro de los nombres que no funcionó fue Pedro Orfila. El luanquín volvía a la titularidad tras su flojo rendimiento jugando de central en línea de tres y la apuesta tampoco fue acertada. Ante el Vetusta formó como lateral derecho en sustitución de Javi Fontán y su zona fue el coto de caza preferido para los azules, que explotaron su espalda para hacer daño. El único tanto del encuentro llegó tras un error del asturiano, que falló en su marca y dio espacio para que Osky pudiera rematar a placer.

El jugador que sí dejó una buena sensación fue Pablo Ortiz. En ataque no pudo crear mucho, ya que solo realizó un disparo que se marchó muy lejos de la portería de Marco, pero su juego de espaldas fue un soplo de aire fresco para las contras del Avilés. El delantero andaluz se impuso tanto a Lucas Laso como a René Pérez, dando tiempo y espacio para lanzar a Isi Ros con velocidad. Cañedo no buscó hacer daño con centros laterales, por lo que Ortiz no pudo lucir su gran envergadura, pero sus movimientos y trabajo en el cuerpo a cuerpo dejó una gran sensación sobre el terreno de juego.

Cañedo siempre insiste en que todos sus jugadores siempre tienen las mismas opciones de salir como titulares, pero tras varias jornadas repitiendo el mismo once, parecía que el ovetense por fin tenía en su cabeza el once de gala. Las rotaciones no dieron el resultado deseado y salvo los minutos que el Vetusta se quedó con diez jugadores, el Avilés estuvo irreconocible. Para el duelo clave contra el Palencia Mayorga es baja asegurada, por lo que el ovetense está obligado a volver a hacer cambios.