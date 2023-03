IU carga contra el PSOE en Castrillón tras tumbar el Pleno la disolución de patronatos

La disolución de los patronatos municipales de Cultura y Deportes de Castrillón fue rechazada en el Pleno que la Corporación celebró ayer por la tarde, con los votos del PP (7 concejales) PSOE (4 ediles ya que faltaba uno por baja), Ciudadanos (2) y Vox (1), sólo votaron a favor IU (5 concejales) y Podemos (1). Tras casi cinco horas de debate, con amplias intervenciones de la alcaldesa, Yasmina Triguero, los grupos municipales mantuvieron las posiciones que habían expresado en la comisión municipal de Interior la semana pasada.

El voto negativo del PSOE lo calificó la Alcaldesa de "deslealtad" al tripartito. "Además nos va a pasar factura a la izquierda", añadió. Triguero defendió la disolución de los patronatos como una "decisión estratégica y meditada en el marco de un proceso más amplio de revisión de puestos de trabajo, es un organigrama mejor estructurado para dar más servicio y más eficaz a los ciudadanos". "Los patronatos se constituyeron en 1993 y los estatutos datan de 2006, era un contexto diferente, tuvieron su función, pero en 2007 el entonces gobierno de coalición de IU y PSOE ya comenzó a analizar las deficiencias", abundó.

La Alcaldesa señaló que la disolución de los patronatos permitiría una mayor agilidad de funcionamiento de la administración local. "El Ayuntamiento tiene más de 250 trabajadores y los patronatos suman en total 33, no tienen patrimonio propio, sólo el de Deportes que tiene la piscina, se triplica el trabajo para elaborar presupuestos, mesas de contratación...". "Hay que hacerlo ahora porque no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy", dijo.

La concejala de Podemos, Eva Menéndez, calificó el Pleno de ayer de "decisivo para el concejo" y aseguró que la disolución de los patronatos era positiva para los trabajadores "porque se les abrirán más opciones en sus carreras profesionales que ahora no tienen".

El portavoz del PSOE, Iván López Reguero, aseguró que la posición socialista era de apoyo a los trabajadores. "Para disolver los patronatos se necesita un consenso amplio con los trabajadores y con los grupos de la oposición. En Gijón también se intentó y se han paralizado todos los procesos", subrayó. Por su parte, el portavoz municipal del PP, Eloy Alonso, comentó que los patronatos se constituyeron hace 30 años "para defender los intereses culturales y deportivos. Este no es el momento idóneo para tomar una decisión de terminar con unos organismos que tiene 30 años y que han demostrado ser operativos", manifestó.

"No tenemos claras las ventajas de su disolución. En el informe de Intervención de hace un año se decía que la disolución podía ser buena o no, ya que podría incumplirse la regla de gasto. Mantener los patronatos nos evitará ir a un plan económico financiero. También se decía que se podría perder eficacia porque el pago de facturas es más rápido en los patronatos que en el Ayuntamiento. Me pregunto si el Ayuntamiento está preparado para hacer frente a la disolución de los patronatos ahora", señaló Alonso.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Carlos Galán, explicó que se sentía libre para expresar la opinión de su grupo "porque no me voy a presentar a las próximas elecciones municipales". Galán se preguntó "por qué tras 16 años de gobierno municipal de IU ahora se dice que los patronatos han fracasado , cuando además ningún partido político llevaba la disolución de los patronatos en sus respectivos programa electorales".

El portavoz de Vox, Alberto García Hevia, achacó las prisas y las posiciones divergentes de IU y PSOE antes de la campaña electoral. "La Alcaldesa crea mal ambiente y los que lo pagan son los trabajadores y los vecinos del concejo", manifestó García Hevia. "La Alcaldesa funciona como candidata, esto es surrealista porque ella utiliza la política de forma maquiavélica", indicó. Y concluyó diciendo que "el PSOE ahora quiere destacar sobre IU y, por otra parte, IU se da cuenta de que yendo con el PSOE le va a ir mal".

Críticas de IU al delegado sindical de CC OO en el Patronato de Cultura

El portavoz municipal de IU, Laureano López Rivas, criticó en el Pleno la labor del delegado sindical del patronato de Cultura, de CC OO. "Defiende a los trabajadores o está defendiendo ciertos intereses y privilegios", planteó. Dejó la pregunta en el aire. Algunos grupos municipales como el PSOE le criticaron esa intervención que él reiteró.

"No me habléis a mí de respeto a los trabajadores que hace 42 años ya estaba en CC OO", dijo López Rivas, médico jubilado del Hospital San Agustín. El secretario de organización de la Agrupación Socialista de Castrillón, José Ángel González Arias, que se encontraba entre el público asistente a la sesión plenaria, se levantó y fue a sentarse junto al delegado de CC OO del patronato de Cultura.

"Es intolerable que se falte al respeto de esa manera a un trabajador municipal y además siendo delegado sindical", subrayó. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castrillón no llegó a llenarse pero sí había una nutrida representación de IU y del resto de los partidos políticos con representación municipal: PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.