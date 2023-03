CC OO firma un principio de acuerdo para el convenio de Saint-Gobain

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Confederación General de Trabajadores (CGT, con representación únicamente en la fábrica de Arbós, en Tarragona) firmaron ayer un principio de acuerdo para tener convenio colectivo de Saint-Gobain entre los años 2022 y 2024. Este principio de acuerdo se someterá a las asambleas.

Recoge un incremento salarial de un 4 por ciento y un día de reducción de jornada con efecto a 1 de enero 2023. Un incremento del 3% y una revisión si el IPC supera el 4% en 2023. Para 2024 la subida pactada es de un 2% más la revisión del IPC. Además, señalan las dos fuerzas sindicales que forman mayoría en la comisión negociadora –pero no en el comité de Avilés–, se mantienen las condiciones para las nuevas contrataciones, la redacción del contrato de relevo y el resto del texto del convenio. El actual también lo firmaron únicamente CC OO y CGT.

«Asumimos que hemos tenido que tirar de esta negociación ya que las organizaciones sindicales que han denunciado el convenio se han mostrado inamovibles desde el principio, sin ninguna voluntad de negociación, simplemente exigiendo sus pretensiones sin una propuesta coherente para el momento en que nos encontramos. Entendemos que esta postura de ‘si no me das lo que quiero me enfado’, creemos que es una postura muy infantil», defendió CC OO por medio de un comunicado.