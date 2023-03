El dueño de Alu Ibérica echa la culpa a los sindicatos del fracaso de su plan industrial

Víctor Rubén Domenech, que es el dueño, de momento, de Alu Ibérica y uno de los investigados por la Audiencia Nacional como presunto responsable del saqueo de su propia empresa, le dijo a la jueza que instruye el caso, a María Tardón, que si no había funcionado su proyecto no fue por su culpa: "Los mandos intermedios de ambas plantas le tienen pánico a los sindicatos". Y abundó: "Por eso no lográbamos hacer la cuota [de producción] prometida". Según su punto de vista, "los sindicatos" –no aclaró cuáles, ni tampoco concretó qué personas, aunque sí calificó como "terrible" la "situación" de La Coruña– presionaban a estos mandos diciendo: "No te dejes apretar en la producción porque realmente tenemos que mostrar que el plan no funciona".

Lo cierto es que los parones de producción afectaron a la fábrica de Avilés desde agosto de 2020 –David Domenech y su socia Alexandra Camacho se hicieron con el control de la planta de San Balandrán en abril de ese mismo año–. El Grupo Riego –la entidad comercial a través de la cual operaban Domenech y Camacho– "son incapaces hasta de articular una estrategia fiable de suministros", señalaron los representantes de los trabajadores en aquel momento. David Domenech –este es el otro nombre por el que responde el propietario de las fábricas de aluminio paradas de Avilés y La Coruña– añadió durante la misma declaración –de la primavera pasada– que de la aventura de meterse a controlar una fábrica de aluminio no ha tenido beneficio "de momento": "Lo que he tenido son problemas reputacionales, jurídicos, penales y económicos". Y es que fue uno de los detenidos –junto a su ahora exmujer– en la operación policial ordenada por la Audiencia Nacional en marzo de 2021, circunstancia que le dejó como principal investigado en la trama sobre la presunta descapitalización de la aluminera, que llevó al paro a doscientas y pico personas. Todas estas apreciaciones sobresalen en el informe que los administradores concursales de Iberian Green Aluminium Company –propietaria en última instancia de las fábricas de San Balandrán y A Grela– han remitido al juzgado de lo Mercantil de Oviedo que vigila el proceso de liquidación de la compañía. Se trata de una compañía, como Alu Ibérica, propiedad de Domenech porque, a su vez, lo es del 96 por ciento de las acciones de Iberian Green a través de la sociedad PM MR1866 y tras poner seis carretillas como capital social para crear la empresa que está en concurso de acreedores. Los administradores explican que la desaparición de esas máquinas les lleva a haber detectado un supuesto delictivo: alzamiento de bienes. "Tales conductas no son otras que la desaparición de facto de los bienes (carretillas e impresora) aportados en especie en el momento de constitución de la sociedad". O sea, que los que administradores concursales no saben siquiera dónde están los elementos que ayudaron a fundar la sociedad a través de la cual comenzó el saqueo de las fábricas. Luis Losada, un "hombre de paja" que no sabe de aluminio ni ha terminado Bachillerato Luis Losada Gómez es un "hombre de paja", "un mero testaferro" de David Domenech y de su expareja Alexandra Camacho en la operación de compraventa de las instalaciones fabriles de San Balandrán, en Avilés, y de A Grela, en La Coruña. Entró en esta trama en enero de 2020 como administrador de la sociedad Iberian Green Aluminium Company (antes System Capital Management). En marzo de 2021 le dijo a la Policía Nacional que no tenía "ninguna experiencia" en el sector del aluminio. Confesó que sus estudios habían terminado en 2.º de BUP, que es de Málaga y que allí se gana la vida como "comercial". Dijo, además, que Camacho y Domenech le captaron como testaferro a cambio de "800 euros". Camacho, sin embargo, aseguró que su paga era de "2.500". Losada se trasladaba a Madrid "una o dos veces a firmar documentos". En definitiva, señalan los administradores concursales, carecía de "formación para gobernar y administrar" Alu Ibérica.