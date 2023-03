"Los sanitarios no piden más dinero, sino otra organización, porque tiene 40 años"

Enrique González Fernández (Avilés, 1957) es médico cirujano, pero sobre todo es gestor. Fue viceconsejero en la Junta de Andalucía y gerente del Área Sanitaria III de Avilés. El pasado 31 de enero se jubiló, y hoy sus compañeros le harán un homenaje que, admite, "no contaba con ello, pero es gratificante". También es escritor, "ahora que tengo tiempo". Acaba de publicar el ensayo "La quiebra del sistema nacional de Salud" (Orpheus Ediciones Clandestinas, 2022) y ya tiene en mente un nuevo proyecto que aún esta por concretar. Desde la experiencia y con visión histórica, analiza el conflicto sanitario.

–¿Que impulsa a un médico cirujano a cambiar el quirófano por la gestión?

–Llegué a la gestión por casualidad. Eran tiempos muy complicados. Salíamos muchos médicos licenciados y había poco empleo. Estuve trabajando unos años en el área de cirugía y allá por 1986, 1987 yo era secretario de Sanidad de UGT y tuve la oportunidad de participar en algunas de las mesas de negociación que había en el Ministerio en los primeros años del Sistema Nacional de Salud. Se empezaron a negociar el nuevo modelo retributivo, las nuevas categorías profesionales y fueron las primeras elecciones sindicales y de funcionarios. En ese tiempo tuve varias reuniones en el Ministerio, porque estábamos muy metidos en el diseño del sistema. Luego se crearon las plazas de médicos de admisión y me dijeron si me interesaba. Probé y me quedé.

–La gestión entonces era más fácil o difícil que ahora.

–El trabajo médico de gestión y documentación clínica es muy bonito, porque es el seguimiento minuto a minuto de lo que ocurre en el hospital. De aquellas era todo a lápiz y papel, hasta que llegó la informática en 1990. Pero esa información precisa facilita adoptar decisiones de gestión. El caso es que así empecé el camino de la gestión. Hice un máster en administración y dirección de empresa porque me parecía que había que entender el funcionamiento de las organizaciones empresariales y necesitaba entender la estructura, el comportamiento, las personas, la organización… Vamos, lo que hace falta si te vas a dedicar a la carrera directiva.

–¿Y cómo se ve desde la barrera lo que está ocurriendo en la Sanidad?

–Lo que ocurre en Sanidad no es exclusivo de Asturias ni de España. El sistema inglés, que es el que copiamos en los años 80, lleva varios meses con problemas similares, porque la población en los países occidentales envejece a un ritmo elevado, vivimos más años y las personas mayores consumen más recursos sanitarios. Todo eso impacta en el coste y en la organización, porque la demanda es muy diferente.

–Pero hay más factores.

–Sí. Otro es que en muchas áreas, como puede ser la Atención Primaria, hay muchas dificultades para que se pueda contratar médicos de familia de manera estable, porque hay pocos médicos y porque hay cuestiones que organizativamente creo que se pueden hacer mejor. Ahora mismo parece que con la nueva normativa, al menos las vacantes en los centros de salud tienden a cubrirse y eso va a facilitar un mejor servicio por lo menos en la atención ordinaria. Hay que estar atento a los problemas, identificar la secuencia de decisiones que hay que adoptar, pero tampoco hay que pensar que no somos los mejores ni peores, sino que nos está pasando lo mismo que en todos los países occidentales.

–La población no envejece de un día para otro. Faltó previsión.

–La Comisión Europea ya advirtió en los años 90 del futuro crecimiento importante del gasto sanitario y alertó a los países de que tenían que ir preparando sus líneas de financiación y cómo estructurar sus presupuestos para dar cobertura sanitaria en un entorno con población cada vez más envejecida y por tanto con mayor demanda, con el avance de tecnología –que la nueva nunca es más barata– y la accesibilidad a medicamentos de última generación, que tampoco son más baratos.

–¿Todo eso se ignoró?

–Lo que ocurre es que hay que tomar decisiones que no son fáciles, que tienen coste, que tienen incertidumbre, que las organizaciones sanitarias dependen mucho del trabajo de los profesionales y generar un entorno en el que puedan desarrollar su trabajo, cómodo y con capacidad, pues a veces no es posible porque hay muchos elementos limitantes, de espacio, de dinero, de tecnología… porque no todos los hospitales ni todos los territorios son iguales ni tienen las mismas características.

–Asturias es la comunidad con más gasto por habitante.

–Más gasto no significa más inversión. Decir quién gasta más o menos es indicador de que uno dedica más presupuesto por habitante que otro, nada más. ¿Por qué la discusión sobre los cambios en la financiación autonómica? Si se sigue el criterio de que quien gasta más lo hace mejor, el modelo sería exclusivamente de tantos euros por habitante desde Finisterre hasta el Cabo de Gata. Pero las comunidades autónomas saben que en función de muchas variables, el coste de los servicios es diferente. Y eso es lo que hay que contemplar.

–El Principado está dispuesto a poner más dinero sobre la mesa, pero los profesionales no piden eso.

–Efectivamente, los profesionales no piden dinero, ni los médicos de familia han pedido dinero tampoco. Otra cosa es que sería bueno que haya menos diferencial con la media o con la comunidad autónoma que más paga a sus profesionales. Pero lo que piden es una mejora de la organización. Hay un criterio general, pero luego hay que ir área por área y centro a centro y ver exactamente cómo se están tomando decisiones y cómo se está organizando y planificando cada hospital y cada área sanitaria. Si hay ocho áreas habrá ocho situaciones diferentes. Uno de los problemas que tiene el sistema sanitario en el conjunto del país es que se ha hecho muy rígido, porque al estar todo en el marco de la Administración induce a que las condiciones sean exactamente las mismas en un sitio y en otro. Y no puede ser así. No se trata solo de pagar más, sino que a lo mejor hay que poner otro tipo de incentivos, por ejemplo los horarios si el personal se tiene que desplazar.

–La conciliación.

–El modelo de organización es de hace 40 años. Hay un caso paradigmático. En los últimos años están llegando muchas mujeres jóvenes a trabajar al sistema sanitario, y están en edad de procrear, y lo normal es que tengan embarazos, que pueden tener que cambiar de puesto, o estar de baja, y cuando dan a luz, llega la baja maternal y luego acceden al permiso de cuidado de hijo y reducción de jornada. Eso supone un cambio en la organización que no se está abordando. Hay que buscar soluciones para planificar. Es una realidad que está sobre la mesa, hay cada vez más situaciones así y requiere tratamiento específico y medidas de conciliación que no están puestas en marcha. Y, además, hay jubilaciones. Es una situación muy complicada que necesita un enfoque diferente.

–Pues los ánimos están muy caldeados.

–Sentarse a hablar depende de muchas circunstancias, de muchas instancias y tiene que haber un clima de tranquilidad que ahora mismo no se da para un plan a largo plazo. Pero se hará en algún momento.

–Bajando al detalle, ¿cuál es la situación en el área sanitaria III?

–Razonablemente mejor que en otras áreas dentro del contexto de dificultad. Tiene cierto equilibrio la disposición de recursos con la población asignada, y supo contener el impacto de la pandemia con mucho esfuerzo pero razonablemente bien.