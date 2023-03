La "terremoto" de Tuilla marca el ritmo

Lucía Álvarez Martínez, una de las miles de personas que tiene síndrome de Down, es un "terromoto", como bien demuestra en las clases de baile que imparte. Es monitora de zumba en su pueblo, Tuilla (Langreo), y tiene una vitalidad contagiosa. Desprende alegría por los cuatro costados, especialmente cuando sale a relucir la palabra "baile". Está operada del corazón, y cada vez que acude a revisiónes médicas a Madrid los especialistas le animan a seguir con su afición. "También hago una hora de cinta de correr", enfatiza. Su actividad no es solo física, también estudia y actualmente está preparando las oposiciones del Sespa para celadora. "No para", abunda su madre, Marta Álvarez.

"Llevo bailando zumba desde los cuatro años, empecé a clases en El Entrego y me encantó, ahora soy yo la que da clases", afirma risueña esta joven langreana de 23 años que cuenta con "trece o catorce alumnos, depende del día". Minutos antes de comenzar la clase de zumba enmarcada en el festival inclusivo diverso de Asturias, que se celebra estos días en Avilés, avanza que la sesión que preparó en la Casa de Cultura es "de las cañeras". No defraudó, y si no que se lo pregunten a las personas asistentes a la clase, que no dejaron de mover las articulaciones y el cuerpo al ritmo de Daddy Yankee, Ana Mena y Ana Guerra, entre otros. "Espero que os guste. ¡Vamoooos!", animó desde el escenario de la sala polivalente de la Casa de Cultura, donde era imposible quedarse quieto. "Para bailar zumba es importante llevar un chandal ajustado y que los playeros estén sujetos al pie (para evitar torceduras)", recomienda Álvarez Martínez, que lleva una camiseta que reza "Feel the vibe (Siente la vibración, en inglés)". "Solo piensa en bailar", defiende la madre. Arriba, abajo, moviendo los brazos y con aplausos, a Lucía Álvarez le da lo mismo menear el esqueleto con "reggaeton, pop o música latina" y si tiene que elegir artistas se queda con Ana Mena pero también con David Bustamante y Dani Martín. A bailar.