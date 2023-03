Cisma sindical en Saint-Gobain a cuenta del convenio y el futuro de los empleos

La firma del preacuerdo que alcanzaron el jueves pasado los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Confederación General de Trabajo (CGT) y la dirección de la multinacional Saint-Gobain ha servido para evidenciar la ruptura de la unidad sindical, la misma que había servido para mantener a comienzos del pasado verano una huelga de veinte días que terminó con la retirada de un expediente de regulación de empleo (ERE) en el departamento de parabrisas.

CC OO –el sindicato CGT no tiene representación en el comité de Avilés, aunque sí en el de Arbós, en Tarragona– defiende el preacuerdo alcanzado porque el convenio "da estabilidad al centro y favorece traer carga de trabajo". Y añade que supone una subida de salarios tras un convenio de sueldos congelados. La central que ganó las elecciones sindicales en Avilés sostiene que ha llegado el momento de "poner un punto y aparte" a lo vivido este año en la fábrica de La Maruca (bajada de producción y reorganización del personal).

Esta postura no la sigue la sección sindical del SOMA-FITAG-UGT. Y no la sigue porque entienden que "la mayoría de la mesa, compuesta por CC OO y CGT, lanzan una propuesta a la empresa sin ningún tipo de debate previo" (la mayoría sindical sumando los representantes de Avilés y Arbós la conforman Comisiones y CGT). "Desde SOMA-FITAG-UGT no entendemos que se lancen propuestas sin tratarlas entre todas las secciones, por si hubiese margen de acuerdo", añadieron. CC OO, apostilló a esto que su organización había tenido que asumir que debía "tirar de esta negociación ya que las organizaciones sindicales que denunciaron el convenio se han mostrado inamovibles desde el principio, sin ninguna voluntad de negociación".

SOMA-FITAG-UGT resumió su postura: "Creemos firmemente que fue un error no tomar medidas en favor del empleo el convenio pasado (donde los firmantes dijeron que era el convenio de la estabilidad y terminó como todos conocéis con el cierre del float de Arbos ) y también lo es no tomar medidas en este convenio en favor del empleo, después del intento de ERE en el Sekurit".

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), por su parte, se mostró muy crítica con la postura defendida por CC OO. Dice que la negociación del convenio fue "un teatrillo" y que el resultado de esa operación ha sido un "preacuerdo vergonzoso". "Han dado por bueno que perdamos dinero". La multinacional declinó opinar sobre el preacuerdo de convenio alcanzado.