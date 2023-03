La luanquina Isabel Artime entra en acción: "El veto al arrastre no es serio"

España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca socios a nivel comunitario para tumbar el Plan de Acción impulsado por la Comisión Europea, que aboga por vetar la actividad de la flota arrastrera en todas las áreas marinas protegidas de la UE –es decir, el 30% de las aguas de cada país– en 2030. La nueva secretaria general de Pesca, la luanquina Isabel Artime, eligió Vigo para su primera visita en el cargo y trasladó este mensaje al consejo rector de la Cooperativa de Armadores de la ciudad (ARVI). A la salida, la asturiana dejó claro que la propuesta de Bruselas "no es seria". "No la compartimos en absoluto", manifestó, "y hay que hacer un trabajo de evaluación sobre los impactos sociales y económicos que están detrás de estas propuestas, que no está hecho".

Tras una cita con la Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA, en inglés) y antes de reunirse con la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) y las cofradías gallegas, Artime atendió a los medios con dos temas principales encima de la mesa. Por un lado, los recién aprobados planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), que incluye la eólica marina; por otro, las cuatro medidas presentadas a finales del pasado mes por parte de Bruselas en relación al sector pesquero, entre los que está el "Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente". La polémica sobre el arrastre fue de lo más comentado, tanto en la reunión como ante la prensa. Pese a las palabras del día anterior en la Eurocámara de la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva, donde señaló que el Plan de Acción es "vinculante en la medida en que procede de legislación existente", Artime quiso dejar claro que "es una comunicación y de momento no tiene una virtualidad jurídica directa". "Es simplemente una llamada al debate sobre las propuestas que están ahí", resumió. "No estamos de acuerdo en el planteamiento y el enfoque se hace sobre el arrastre", aclaró la número dos del Ministerio, que recalcó que "hace falta un trabajo serio" de evaluación "que no está hecho". "El paquete de medidas es mejorable", resumió. En este sentido, Artime señaló que el ministro Luis Planas presentará las "observaciones" al plan para las áreas marinas protegidas este mismo mes, en el Consejo que se celebrará el 20 de marzo. De hecho, según pudo saber este medio la intención de España es la de sumar aliados entre los socios comunitarios, en especial con los vecinos Francia y Portugal, con los que comparten objetivos comunes. En lo que se refiere a los POEM (zonas delimitadas para la eólica marina), Artime señaló que son "áreas potenciales", lo que "no significa una autorización per se para su instalación". "Tienen que venir solicitudes concretas que tendrán una evaluación específica y, por supuesto, estaremos muy atentos para que las necesidades del sector sean también evaluadas y poder hacerlas compatibles", añadió.